AMD prezentuje nowe procesory Ryzen 7040HS

AMD prezentuje nowe procesory mobilne z serii Ryzen 7040HS. Trafią one do wielu gamingowych laptopów.

Dzisiaj (14 czerwca) swoją oficjalną premierę mają procesory AMD Ryzen 7040HS, które zostały przygotowane z myślą o laptopach. Układy, według producenta, charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością, przez co trafią do wielu komputerów gamingowych oraz przeznaczony dla profesjonalistów. Jednak ciekawe jest też to, że mają wbudowany silnik AI.

AMD Ryzen 7040HS

Procesory z serii AMD Ryzen 7040HS z architekturą Zen 4 zaoferują do 8 fizycznych rdzeni z obsługą 16 wątków, taktowania do 5,2 GHz w Max Boost, zintegrowane układy graficzne AMD Radeon 700M oraz TDP w zakresie od 35 do 54 W.

AMD zaprezentowało kilka wykresów wydajności najmocniejszego modelu Ryzen 9 7940HS w porównaniu do konkurencyjnego układu Core i9-13900H. Konstrukcja Czerwonych ma być od kilku do kilkunastu procent wydajniejsza zarówno w programach i benchmarkach, jak i grach, chociaż wiele zależy tutaj od konkretnego tytułu. AMD przekonuje też, że procesor jest szybszy od Apple M2 Pro w Blenderze, Photoshopie, Cinebenchu oraz Passmarku.

Ważnym elementem procesorów z serii Ryzen 7040HS są zintegrowane układy graficzne z architekturą RDNA 3. Mają one taktowanie do 2,8 GHz i maksymalnie 12 rdzeni. Na ten moment Czerwoni przygotowali dwa modele — Radeon 780M (Ryzen 9 7940HS i Ryzen 7 7840HS), a także Radeon 760M (Ryzen 5 7640HS). Mocniejszy z nich pozwala na uruchomienie wielu gier w płynności nawet powyżej 60 klatek na sekundę, chociaż przy niskich ustawieniach detali. Pomimo tego to imponujący wyniki, mówimy przecież o iGPU.

Wbudowany silnik AI

To, co jest szczególnie ciekawą nowością w nowych procesorach, to wbudowany silnik AI z architekturą, która została nazwana XDNA. Obsługuje on sieci neuronowe LSTM, CNN i RNN i ma wydajność do 10 TOPs. Natomiast w praktyce pozwala na osiągnięcie ciekawych efektów, np. usunięcie tła kamery lub jego rozmycie, aby nasi rozmówcy nie wiedzieli, co znajduje się za naszymi plecami. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Co ciekawe, konkretne ustawienia będą zintegrowane w Windowsie 11.

Wkrótce w sklepach powinny pojawić się pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen 7040HS. Wśród nich między innymi Razer Blade 14 z modelem Ryzen 9 7940HS, grafiką GeForce RTX 4070 (140 W), 14-calowym ekranem 16:10 z odświeżaniem 240 Hz, pamięciami DDR5 i baterią zdolną do 10 godzin pracy bez konieczności ładowania. Ceny zaczynają się od 2399,99 dolarów. Laptopa już można zamawiać przedpremierowo, ale do pierwszych użytkowników trafi 20 czerwca.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD