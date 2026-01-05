Koniec z ładowarką. Snapdragon X2 Plus to nowa era laptopów

Potężna architektura w 3 nanometrach

Sercem nowej platformy Snapdragon X2 Plus są rdzenie Qualcomm Oryon wykonane w litografii 3 nm. Producent przygotował dwie wersje układu – z 6 lub 10 rdzeniami. Taktowanie procesora robi wrażenie, bo sięga aż 4,04 GHz. Dodatkowo system ma do dyspozycji do 34 MB pamięci cache, co ma zagwarantować błyskawiczną reakcję na każde polecenie.

Wydajność jednowątkowa wzrosła o 35% w porównaniu do poprzedniej generacji. Jednocześnie zapotrzebowanie na energię spadło o 43%. To właśnie ten balans pozwala na stworzenie lekkich laptopów, które wytrzymają do kilku dni bez ładowarki.

Pamięć i dyski bez wąskich gardeł

Nowy Snapdragon X2 Plus to także potężny podsystem pamięci. Układ wspiera kości LPDDR5x o transferze 9523 MT/s. Przepustowość sięga tutaj 152 GB/s, a laptopy będą mogły posiadać nawet ponad 128 GB RAM-u. To parametry, które zawstydzają wiele dzisiejszych komputerów stacjonarnych.

Nie zapomniano o szybkim zapisie danych. Platforma obsługuje podwójny interfejs PCIe 5.0 dla dysków SSD oraz pamięci UFS 4.0. Mamy tu również wsparcie dla kart pamięci w standardzie SDUC. Przenoszenie dużych plików z aparatu czy montaż wideo bezpośrednio z karty będzie czystą przyjemnością.

Rekordowa moc dla sztucznej inteligencji

Qualcomm postawił wszystko na jedną kartę w kwestii AI. Jednostka Hexagon NPU osiąga wydajność na poziomie 80 TOPS. To obecnie rynkowy rekord w segmencie procesorów konsumenckich. Tak duża moc obliczeniowa jest niezbędna dla nowej generacji asystentów i funkcji agentowych w systemie Windows 11.

Za grafikę odpowiada układ Adreno taktowany zegarem do 1,70 GHz. Wspiera on biblioteki DirectX 12.2 oraz Vulkan 1.4. Chip pozwala na obsługę ekranów 4K przy odświeżaniu 144 Hz. Co więcej, do laptopa podłączymy jednocześnie aż trzy zewnętrzne monitory, co z pewnością docenią profesjonaliści.

Multimedia i łączność 5G

Nowy procesor to także zaawansowane funkcje wideo. Wbudowany dekoder radzi sobie z obrazem 8K w 60 klatkach na sekundę. Obsługuje on kodek AV1 oraz standardy H.265 i H.264. Za jakość rozmów wideo odpowiada podwójny, 18-bitowy procesor obrazu Spectra, obsługujący kamery do 36 Mpix.