Qualcomm miesza w nazwach, a teraz to wyjaśnia

Qualcomm ujawnia szczegóły swojego nowego flagowego układu dla urządzeń mobilnych. Snapdragon 8 Elite Gen 5 trafi do smartfonów premium jeszcze w tym roku.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15 WRZ 2025
Piąta generacja serii Snapdragon 8

Nowy SoC nie będzie przeskokiem generacyjnym, jak mogłoby sugerować nazewnictwo. Qualcomm tłumaczy, że oznaczenie Gen 5 stanowi kontynuację jednocyfrowego systemu nazewnictwa i wskazuje na piątą generację flagowej platformy Snapdragon 8.

Zgodnie z takim podejściem, poprzednie cztery generacje to:

  • Snapdragon 8 Gen 1,
  • Snapdragon 8 Gen 2,
  • Snapdragon 8 Gen 3,
  • Snapdragon 8 Elite.

Nowy układ będzie kontynuować tę flagową linię, wprowadzając udoskonalenia w zakresie wydajności i efektywności energetycznej.

Co oznacza "Elite"?

Przydomek Elite zarezerwowany jest dla najbardziej zaawansowanych platform firmy Qualcomm. Poprzedni Snapdragon 8 Elite wprowadził architekturę CPU Qualcomm Oryon, zwiększającą moc obliczeniową przy niższym poborze energii. Nowy Snapdragon 8 Elite Gen 5 ma dalej rozwijać te osiągnięcia, zapewniając maksymalną wydajność w smartfonach klasy premium.

Strategia na przyszłość

Piąta generacja Snapdragona 8 jest częścią szerszej strategii nazewnictwa. Qualcomm chce w ten sposób ułatwić konsumentom i producentom sprzętu rozróżnianie poszczególnych "chipów" i przewidywanie ich możliwości.

Pierwszym producentem, który wykorzysta Snapdragona 8 Elite Gen 5, ma być Xiaomi. Premiera smartfonów z serii Xiaomi 17 ma się odbyć... jeszcze w tym miesiącu, tuż po premierze nowego Snapdragona. Jego oficjalna prezentacja odbędzie się już za kilka dni, w czasie wydarzenia Snapdragon Summit 2025.

I nie, nie pomyliłem numerów. Xiaomi oficjalnie potwierdziło, że we wrześniu 2025 roku swoją premierę będą miały właśnie smartfony z serii oznaczonej liczbą 17.

