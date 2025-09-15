Qualcomm miesza w nazwach, a teraz to wyjaśnia

Piąta generacja serii Snapdragon 8

Nowy SoC nie będzie przeskokiem generacyjnym, jak mogłoby sugerować nazewnictwo. Qualcomm tłumaczy, że oznaczenie Gen 5 stanowi kontynuację jednocyfrowego systemu nazewnictwa i wskazuje na piątą generację flagowej platformy Snapdragon 8.

Zgodnie z takim podejściem, poprzednie cztery generacje to:

Snapdragon 8 Gen 1,

Snapdragon 8 Gen 2,

Snapdragon 8 Gen 3,

Snapdragon 8 Elite.

Nowy układ będzie kontynuować tę flagową linię, wprowadzając udoskonalenia w zakresie wydajności i efektywności energetycznej.

Co oznacza "Elite"?

Przydomek Elite zarezerwowany jest dla najbardziej zaawansowanych platform firmy Qualcomm. Poprzedni Snapdragon 8 Elite wprowadził architekturę CPU Qualcomm Oryon, zwiększającą moc obliczeniową przy niższym poborze energii. Nowy Snapdragon 8 Elite Gen 5 ma dalej rozwijać te osiągnięcia, zapewniając maksymalną wydajność w smartfonach klasy premium.

Strategia na przyszłość

Piąta generacja Snapdragona 8 jest częścią szerszej strategii nazewnictwa. Qualcomm chce w ten sposób ułatwić konsumentom i producentom sprzętu rozróżnianie poszczególnych "chipów" i przewidywanie ich możliwości.

Pierwszym producentem, który wykorzysta Snapdragona 8 Elite Gen 5, ma być Xiaomi. Premiera smartfonów z serii Xiaomi 17 ma się odbyć... jeszcze w tym miesiącu, tuż po premierze nowego Snapdragona. Jego oficjalna prezentacja odbędzie się już za kilka dni, w czasie wydarzenia Snapdragon Summit 2025.