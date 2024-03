Qualcomm prezentuje nowe układy. Poprawią jakość dźwięku

Qualcomm zaprezentował nowe układy S5 Gen 3 i S3 Gen 3. To nowe platformy audio, odpowiedzialne za kompleksowe przetwarzanie dźwięku.

Firma Qualcomm zaprezentowała dwa zupełnie nowe układy, które już niebawem mają szansę trafić do wykorzystywanych przez nas urządzeń. Nie chodzi tu jednak o nowe procesory do smartfonów, a Qualcomm S5 Gen 3 i S3 Gen 3, czyli kolejną generację zintegrowanych platform do przetwarzania dźwięku.

Nowe układy firmy Qualcomm przeznaczone są dla szeroko pojętej kategorii sprzętu grającego, a więc m.in. słuchawek i głośników bezprzewodowych. Odpowiadają za kompleksowe przetwarzanie dźwięku, łącząc w sobie m.in. funkcjonalność DAC-a, DSP i modułu Bluetooth.

Qualcomm S5 Gen 3 i S3 Gen 3 - nowe platformy audio

Jeśli chodzi o dwa nowe modele, wnoszą one kilka ciekawych usprawnień względem swoich poprzedników. Szczególnie interesujący wydaje się model S5 Gen 3, który ma się skupiać na dostarczeniu użytkownikom funkcjonalności opartej o sztuczną inteligencję, m.in. na potrzeby aktywnej redukcji szumów (ANC). W operacjach tego typu nowy procesor ma być nawet 50-krotnie bardziej wydajny od swojego poprzednika.

Qualcomm S3 Gen 3 jest z kolei rozwiązaniem przeznaczonym dla produktów z półki średniej oraz budżetowej. Nowy układ ma oferować bogatą funkcjonalność kojarzoną z segmentem premium w dużo bardziej przystępnej cenie. Na użytkowników czeka m.in. obsługa Bluetooth 5.4 wraz z LE Audio oraz możliwość bezstratnego przesyłu dźwięku w jakości do 24-bit/48 kHz z wykorzystaniem kodeka aptX Lossless.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: Qualcomm