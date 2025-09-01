Sprzęt

Lenovo daje nawet 1500 zł. Oto zasady nowej promocji

Lenovo Polska przygotowało nową promocję cashback na laptopy z systemem Windows 11. Klienci, którzy zakupią wybrane modele w okresie od 1 września do 7 października 2025 r., mogą liczyć nawet na 1500 zł zwrotu. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:23
0
Lenovo daje nawet 1500 zł. Oto zasady nowej promocji

Najnowsza promocja Lenovo obejmuje wybrane modele – od praktycznych modeli IdeaPad, przez eleganckie i przenośne laptopy Yoga, aż po mocne urządzenia gamingowe z serii LOQ i Legion. W zależności od wybranego modelu każdy klient może otrzymać od 100 do aż 1500 zł cashbacku. 

Wybrane modele w promocji:

  • Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition to ultralekki laptop premium, który łączy elegancję z mocą AI.  Przy zakupie tego modelu można uzyskać 300 zł cashbacku.
  • Lenovo Yoga 7 2-in-1 to wszechstronny laptop konwertowalny nowej generacji, stworzony z myślą o użytkownikach poszukujących elastyczności i możliwości AI. Decydując się na ten model można uzyskać 300 zł cashbacku.
  • Lenovo LOQ 15IRX10 to gamingowy laptop nowej generacji, który łączy wydajność i inteligencję AI w przystępnej cenie. Wybierając ten model, można odebrać do 400 zł cashbacku w zależności od konfiguracji.
  • Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 to gamingowy laptop, który łączy moc obliczeniową z możliwościami AI. Nabywając ten model. można uzyskać 400 zł cashbacku.

To nie wszystkie laptopy w promocji, a Lenovo przekonuje, że każdy bez względu na potrzeby znajdzie dla siebie model, który spełni jego oczekiwania. Pełną listę można znaleźć w regulaminie oraz na stronie http://www.lenovopolska.pl/cashback.

Jak otrzymać cashback?

Aby wziąć udział w promocji, należy zakupić jeden z wybranych modeli Lenovo do 7 października 2025 r. oraz zarejestrować zakup.  Do złożonego w ciągu 14 dni od daty zakupu formularza należy dołączyć zdjęcie lub skan dowodu zakupu oraz skan lub zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z kodem kreskowym urządzenia. Kwota zwrotu uzależniona jest od ceny wybranego modelu:

  • 100 zł za zakup o wartości mniejszej niż 2000 zł.
  • 200 zł za zakup o wartości pomiędzy 2000 a 2999 zł.
  • 300 zł za zakup o wartości pomiędzy 3000 a 4999 zł.
  • 400 zł za zakup o wartości pomiędzy 5000 a 9999 zł.
  • 1500 zł za zakup o wartości większej niż 9999 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji oraz regulamin można znaleźć na stronie: http://www.lenovopolska.pl/cashback
Promocją objęte są urządzenia fabrycznie nowe, które zostały nabyte w następujących sklepach: Delkom, eLenovo, RTV Euro AGD, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, Sferis oraz X-kom.pl. Promocja potrwa do 7 października 2025 r. lub do wyczerpania zapasów.

