Lenovo daje nawet 1500 zł. Oto zasady nowej promocji
Lenovo Polska przygotowało nową promocję cashback na laptopy z systemem Windows 11. Klienci, którzy zakupią wybrane modele w okresie od 1 września do 7 października 2025 r., mogą liczyć nawet na 1500 zł zwrotu.
Najnowsza promocja Lenovo obejmuje wybrane modele – od praktycznych modeli IdeaPad, przez eleganckie i przenośne laptopy Yoga, aż po mocne urządzenia gamingowe z serii LOQ i Legion. W zależności od wybranego modelu każdy klient może otrzymać od 100 do aż 1500 zł cashbacku.
Wybrane modele w promocji:
- Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition to ultralekki laptop premium, który łączy elegancję z mocą AI. Przy zakupie tego modelu można uzyskać 300 zł cashbacku.
- Lenovo Yoga 7 2-in-1 to wszechstronny laptop konwertowalny nowej generacji, stworzony z myślą o użytkownikach poszukujących elastyczności i możliwości AI. Decydując się na ten model można uzyskać 300 zł cashbacku.
- Lenovo LOQ 15IRX10 to gamingowy laptop nowej generacji, który łączy wydajność i inteligencję AI w przystępnej cenie. Wybierając ten model, można odebrać do 400 zł cashbacku w zależności od konfiguracji.
- Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 to gamingowy laptop, który łączy moc obliczeniową z możliwościami AI. Nabywając ten model. można uzyskać 400 zł cashbacku.
To nie wszystkie laptopy w promocji, a Lenovo przekonuje, że każdy bez względu na potrzeby znajdzie dla siebie model, który spełni jego oczekiwania. Pełną listę można znaleźć w regulaminie oraz na stronie http://www.lenovopolska.pl/cashback.
Jak otrzymać cashback?
Aby wziąć udział w promocji, należy zakupić jeden z wybranych modeli Lenovo do 7 października 2025 r. oraz zarejestrować zakup. Do złożonego w ciągu 14 dni od daty zakupu formularza należy dołączyć zdjęcie lub skan dowodu zakupu oraz skan lub zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z kodem kreskowym urządzenia. Kwota zwrotu uzależniona jest od ceny wybranego modelu:
- 100 zł za zakup o wartości mniejszej niż 2000 zł.
- 200 zł za zakup o wartości pomiędzy 2000 a 2999 zł.
- 300 zł za zakup o wartości pomiędzy 3000 a 4999 zł.
- 400 zł za zakup o wartości pomiędzy 5000 a 9999 zł.
- 1500 zł za zakup o wartości większej niż 9999 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące promocji oraz regulamin można znaleźć na stronie: http://www.lenovopolska.pl/cashback
Promocją objęte są urządzenia fabrycznie nowe, które zostały nabyte w następujących sklepach: Delkom, eLenovo, RTV Euro AGD, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, Sferis oraz X-kom.pl. Promocja potrwa do 7 października 2025 r. lub do wyczerpania zapasów.