Intel Meteor Lake pozuje do zdjęć. Jak wygląda 14. generacja?

Intel ma w rękawie jeszcze sporo asów. Amerykanie pochwalili się właśnie procesorami z rodziny Meteor Lake, czyli 14. generacją. Mowa o jednostkach, które zadebiutują w 2023 roku i zaoferują budowę modułową.

W ramach trwającego wydarzenia Intel Vision 2022 Amerykanie prezentują światu szereg nowości. Wczoraj pisaliśmy o mobilnych, topowych procesorach Intel Alder Lake-HX (12. generacja) do maszyn gamingowych i stacji roboczych. Dzisiaj pora na... 14. generację, czyli Intel Meteor Lake!

Procesory Intel Meteor Lake połączą kilka różnych litografii

Dziennikarzom obecnym fizycznie na intelowskim wydarzeniu pokazano i umożliwiono uwiecznić na fotografiach procesory, które mają pojawić się na rynku dopiero w 2023 roku. Nie będą to następcy aktualnych jednostek Intel Alder Lake, a nadciągającej dopiero 13. generacji w postaci Intel Raptor Lake.

Opisywana rodzina procesorów od Intela będzie korzystać z budowy modułowej, gdzie każdy z modułów pełni inną funkcję. W jednym CPU będziemy mięć do czynienia nawet z trzema różnymi litografiami. To oczywiście skomplikuje proces produkcji, ale pozwoli na większą elastyczność w oferowaniu jednostek wyspecjalizowanych do konkretnych zadań i środowisk.

Na Intel Vision 2022 pokazano zarówno pełnowymiarowe układy, które trafią do wydajnych laptopów gamingowych i mobilnych stacji roboczych, jak i zdecydowanie mniejsze układy dla lekkich urządzeń 2w1 i prawdopodobnie konsol pokroju Valve Steam Deck. Prócz wielkości różnią się one poborem mocy.

Intel Meteor Lake będą łączyć proces produkcji Intel 4 (układy Compute), TSMC N3 (układy graficzne) i TSMC N4/N5 (SoC). Architektura ma być oparta na rdzeniach Redoowd Cove i Crestmont. W przypadku iGPU mowa o Intel Xe-HPG z nawet 192 jednostkami wykonawczymi.

Intel potwierdził, że jak na razie prace na 14. generacją idą zgodnie z planem. Amerykanie wspomnieli też, że jednostki Meteor Lake będą dysponować TDP do 125 W, co oznacza, że Niebiescy mają już prawdopodobnie CPU do jednostek stacjonarnych, którego nie pokazali jeszcze światu.

Procesory trafią do sprzedaży w 2023 roku i na początku pojawią się w urządzeniach mobilnych. Wpierw jednak, pod koniec 2022 roku, czeka nas premiera Intel Raptor Lake. Również w wersji do komputerów stacjonarnych.

