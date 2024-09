Intel Arrow Lake obsłuży pamięci RAM z taktowaniem 10 000 MHz

Nowa generacja procesorów od Niebieskich będzie miała sporego asa w rękawie, który może przełożyć się na znaczny skok wydajności. Mowa o obsłudze pamięci CUDIMM.

Już niedługo na rynek trafią procesory Intel Arrow Lake dla komputerów stacjonarnych oraz płyty główne z gniazdem LGA 1851. Układy te będą korzystać z litografii od TSMC oraz architektur Lion Cove, Skymont i Alchemist. Wygląda jednak na to, że to nie koniec nowości - poprawie ulegnie również kontroler pamięci.

Użytkownicy procesorów AMD muszą obejść się smakiem

W ostatnich dniach kilkukrotnie informowaliśmy Was o modułach RAM nowego typu, czyli CUDIMM (Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module). Maja one przynieść znaczny skok wydajności, a Intel Arrow Lake będzie pierwszą rodziną w pełni je obsługującą. Mowa o prędkościach do 10 000 MT/s.

Pamięci CUDIMM są fizyczne zgodne ze standardowymi gniazdami DDR5 i wstecznie kompatybilne. Wyróżnia je zastosowanie na PCB dodatkowego układu CKD, czyli sterownika zegara odpowiadającego za za wzmacnianie sygnału z procesora. Zwiększa to stabilność pracy i niezawodność najszybszych modułów.

Według standaryzacji JEDEC minimalną prędkością dla DDR5 jest 4800 MT/s, chociaż na rynku są oczywiście już znacznie wydajniejsze propozycje. W przypadku CUDIMM minimum to 6400 MT/s, ale większość producentów zapowiedziała propozycje 9200 - 9600 MT/s. W drodze są zaś rozwiązania do 10 000 MT/s.

Co ważne do obsługi tak wydajnych modeli nie będzie potrzeba najdroższej na rynku płyty głównej czy selekcjonowania procesorów. Ma być to dostępne również w mainstreamie. Niestety nie dla posiadaczy AMD, wielu producentów nawet nie traci czasu na przygotowanie profili AMD EXPO, ograniczając się do Intel XMP 3.0.

Źródło zdjęć: BIWIN, V-Color, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne