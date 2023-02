AMD Ryzen 7700X z nową ceną. Tak tanio jeszcze nie było

Chciałeś złożyć nowy komputer z procesorem AMD Ryzen 7000? Warto poczekać. Nie dość, że w drodze są nowe jednostki, to stare mogą doczekać się sporych przecen.

Pierwsze procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały na rynku pod koniec września ubiegłego roku. To właśnie dzięki nim Czerwonym udało się zaoferować wreszcie to, co od dawna było w ofercie Intela. Mowa między innymi o wsparciu interfejsu PCI Express 5.0 oraz pamięci RAM typu DDR5.

AMD Ryzen 7 7700X potaniał aż o 100 dolarów

Nowe jednostki przyjęte zostały jednak z mieszanymi uczuciami. Skok wydajności okazał się niewielki, a co gorsza Amerykanie podnieśli ceny. Równie drogie okazały się nowe płyty główne z gniazdem AMD AM5. Wiele osób nadal woli sięgnąć po starsze procesory AMD Ryzen 5000 czy układ Intel Alder Lake lub Raptor Lake.

AMD cały czas próbuje przekonać do siebie konsumentów. Lada moment na rynek mają trafić procesory dla graczy w postaci AMD Ryzen 7000X3D z pamięciami 3D V-Cache, a już teraz Czerwoni chcą uatrakcyjnić jeden ze swoich "starszych", acz popularniejszych modeli. Jak? Obniżając znacznie jego cenę.

AMD Ryzen 7 7700X, czyli 8-rdzeniowa i 16-wątkowa jednostka pracująca z zegarem od 4,5 do 5,4 GHz została przeceniona aż o 100 dolarów. Cena w sklepach spadła z 399, na 299 dolarów. Czyli z około 1745 do 1309 złotych. Obniżka jak na razie miała miejsce głównie w Stanach Zjednoczonych, ceny w Polsce są bez zmian.

Zakup CPU od Czerwonych uatrakcyjnia jeszcze fakt, że w zestawie konsument otrzymuje kupon na darmową grę Star Wars Jedi: Survivor (Star Wars Jedi: Ocalały). Jest to nowy tytuł AAA.

Czemu AMD zdecydowało się na taki krok? Odpowiedź padła już we wstępie. Procesory AMD Ryzen 7000 sprzedają się kilkukrotnie gorzej niż AMD Ryzen 5000. Co więcej w drodze jest już AMD Ryzen 7800X3D, który też ma dysponować 8 rdzeniami 16 wątkami. A więc oferta najwyraźniej wymagała cenowego odświeżenia.

Zobacz: Procesory Intel Granite Rapids będą aż o 70% większe

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na luty 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne