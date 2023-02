Procesory Intel Granite Rapids będą aż o 70% większe

Wygląda na to, że Intel poczuł na karku oddech AMD. Amerykanie chcą zaoferować więcej rdzeni w procesorach Xeon, a to zdecydowanie zwiększy rozmiar CPU.

Procesory Intel Sapphire Rapids oraz Emerald Rapids to długo wyczekiwane, tegoroczne jednostki do serwerów. Korzystają one z gniazda LGA 4677 i oferują do 64 rdzeni w litografii Intel 7. Jednak już w przyszłym roku na rynek mają trafić podobno układy Intel Granite Rapids oraz Sierra Forest.

Nowe Xeony powinny trafić na rynek w 2024 roku

Pierwsza z wymienionych, nowych serii ma dysponować nawet 128 dużymi, wysokowydajnymi rdzeniami Redwood+ Cove. Druga zaś zaoferuje podobno do 334 rdzeni, ale będą to mniejsze, energooszczędne rozwiązania. Obie rodziny wymagać będą jednak nowego gniazda, czyli LGA 7529.

Dwa dni temu pisaliśmy już o nowym sockecie, ale do sieci trafiły lepsze, bardziej szczegółowe zdjęcia. Dzięki nim dowiedzieliśmy się nie tylko, że Intel LGA 7529 zaoferuje 61% pinów więcej, ale również same procesory będą aż o 70% większe. Jednostki Intel Granite Rapids/Sierra Forest mają liczyć sobie 105 x 70,5 milimetrów.

Oczywiście nowe procesory Intela nadal są na etapie projektowania. Z tego powodu większość informacji na temat specyfikacji to domysły. Wiele może się jeszcze zmienić. Przykładowo rodzinę Intel Sapphire Rapids pierwszy raz zapowiedziano w 2019 roku, ale zaliczyła wiele opóźnień i trafiła na rynek dopiero w 2023 roku.

Zobacz: Intel naśladuje AMD. Architektura Battlemage ze sporą zmianą

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na luty 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, yuuki_ans i SkyJuice60@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne