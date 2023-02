Intel naśladuje AMD. Architektura Battlemage ze sporą zmianą

Intel planuje w większym stopniu dopasować się do potrzeb konsumentów. Następna generacja ich układów graficznych będzie podzielona na więcej grup.

Chociaż od premiery najnowszych procesorów i kart graficznych minęła ledwie chwila, to AMD, Intel i NVIDIA pracują już w pocie czoła nad następnymi generacjami. Żaden z producentów nie może pozwolić sobie nawet na chwilę odpoczynku bo inaczej zostanie w tyle za konkurencją i straci udziały w rynku CPU i/lub GPU.

Seria Intel Battlemage będzie podzielona na Xe-LPG i Xe-HPG

W przypadku kart graficznych w ubiegłym roku do Czerwonych i Zielonych dołączył nowy gracz - Niebiescy. Intel pokazał swoje układy dla laptopów i komputerów stacjonarnych z rodziny ARC Alchemist. Co prawda premiera była opóźniona, a na początku były spore problemy ze sterownikami, ale wszystko to już zostało naprawione.

W wywiadzie jaki Tom Petersen z Intela udzielał niemieckiej redakcji HardwareLuxx zdradzono, że następna generacja o nazwie "Battlemage" będzie dostępna w wersjach HPG i LPG. Innymi słowy dostaniemy układy specjalnie optymalizowane pod zintegrowane i dedykowane karty graficzne.

Ten krok z pewnością podpatrzony został u największej konkurencji, czyli AMD. Czerwoni od dawna oferują tzw. APU. Są to procesory z zintegrowanymi mocnymi układami graficznymi. Pozwalają one na komfortową grę w tytuły sieciowe czy starsze produkcje bez konieczności dokupowania drogiej karty graficznej.

Pierwszymi jednostkami, które będą posiadać iGPU w architekturze Intel Xe-LPG zamiast Intel Iris Xe będzie seria Intel Meteor Lake. Zaś wydajniejsze, wyposażone nawet w 128 jednostek EU, Intel Xe2-LPG zobaczymy później, w generacji Intel Lunar Lake. Powinny one zaoferować wydajność na poziomie APU od AMD.

Zobacz: Karta NVIDIA RTX 6000 Ada została przetestowana w 3DMarku

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na luty 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: VideoCardz, HardwareLuxx, oprac. własne