Karta NVIDIA RTX 6000 Ada została przetestowana w 3DMarku

Poznaliśmy wydajność w grach dla najmocniejszego do tej pory układu graficznego w architekturze NVIDIA Ada Lovelace. Wyniki trochę zawodzą.

Chociaż większość osób kojarzy głównie konsumenckie karty graficzne AMD Radeon i NVIDIA GeForce to obie firmy tworzą też układy do innych zastosowań. Mowa o modelach do stacji roboczych i serwerów.

NVIDIA RTX 6000 Ada to karta graficzna do stacji roboczych

Ich specyfikacja przeważnie dość mocno odbiega od tego, co znaleźć możemy w sklepach. Chodzi głównie o mocniejsze rdzenie i większą pamięć VRAM, ale również specjalne sterowniki. A tak się składa, że najnowsza karta graficzna od Zielonych, czyli model NVIDIA RTX 6000 Ada, przetestowana została w 3DMarku.

NVIDIA RTX 6000 Ada korzysta z rdzenia AD102, a więc tego samego co w "cywilnym" NVIDIA GeForce RTX 4090. Mamy tutaj jednak do czynienia z większym GPU, które posiada 18 176 jednostek CUDA, a więc o 1792 (10%) więcej niż konsumencki flagowiec. Co więcej mamy tutaj do czynienia z 48 GB pamięci GDDR6.

Według użytkownika, który podzielił się wynikami testów karta notowała maksymalnie 85°C przy 70% RPM wentylatora. Całość była przy tym nie głośniejsza niż model poprzedniej generacji. Na pierwszy rzut oka to sporo, ale należy pamiętać, że mamy tutaj z układem chłodzenia z wentylatorem odśrodkowym.

Jedyny zrzut ekranu z benchmarku 3DMark Time Spy pokazuje wynik na poziomie 30 518 punktów, a więc o 15% wolniej niż w przypadku teoretycznie słabszego NVIDIA GeForce RTX 4090. Internauta zarzeka się jednak, że przed aktualizacją systemu operacyjnego mowa była nawet o około 36 000 punktów.

Oczywiście sporym obciążeniem dla opisywanego układu do stacji roboczych jest niski współczynnik TDP. W NVIDIA RTX 6000 Ada mowa o 300 W, zaś w NVIDIA GeForce RTX 4090 to 450 W (a nawet więcej w autorskich modelach). To jednoznacznie przekłada się na maksymalne taktowania, a więc i wydajność.

Źródło zdjęć: Reddit, harukaze5719@Twitter

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne