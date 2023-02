Intel obniża ceny GPU. Nowe sterowniki to do 77% więcej FPS

Intel przechodzi do ofensywy. Amerykanie obniżają ceny swoich kart graficznych, poprawiają ich wydajność oraz dorzucają w zestawie dwie ciekawe gry.

Wiele osób nie zdaje sobie z tego nadal sprawy, ale od ubiegłego roku mamy na rynku trzech głównych producentów kart graficznych. Do AMD i NVIDII dołączył Intel. Wszystko za sprawą układów z rodziny ARC Alchemist dla laptopów oraz komputerów stacjonarnych.

Intel dorzuca do swoich kart graficznych dwie gry

Oczywiście przed Niebieskimi jeszcze sporo pracy, by nadgonić to nad czym Czerwoni i Zieloni pracowali od lat. Mimo wszystko początki Intela na rynku kart graficznych można zaliczyć do całkiem udanych, a Amerykanie cały czas pracują na uatrakcyjnieniem swojej oferty. Tym razem zdecydowano się na obniżki cen.

Intel oficjalnie obniżył cenę karty graficznej Arc A750. W Stanach Zjednoczonych sugerowana cena spadła z 279 do 249 dolarów, a więc o niecałe 11%. Obniżka cen planowana jest dla wszystkich rynków, ale Niebiescy nie zdradzili nowych cen dla Europy. Należy jednak spodziewać się podobnych wartości.

Z tej okazji Amerykanie podzieli się też wynikami wydajności dla "nowego" sterownika graficznego z numerem 4086 (acz najnowszy to 4091). W przypadku układów Intel Arc A750 mowa o skoku wydajności od 10% do nawet 77% w rozdzielczości Full HD. Tym samym Niebiescy twierdzą, że ich karta graficzna oferuje teraz o 52% lepszy stosunek wydajności per dolar niż konkurencyjny model NVIDIA GeForce RTX 3060.

Opisywana obniżka cen i poprawa wydajności u Intela może zmusić AMD i NVIDIE do zadbania o nisko-średni segment cenowo-wydajnościowy, który obaj producenci już od dłuższego czasu zaniedbywali. Ostatnie premiery to były tylko najwyższe i najdroższe modele jak RTX 7900 XTX czy GeForce RTX 4090.

Wisienką na torcie u Intela jest fakt, że producent dorzuca teraz dodatkowo do wybranych kart graficznych z serii ARC Alchemist dwie gry - The Settlers: New Allies oraz Nightingale.

