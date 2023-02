AMD zdradza ceny i datę premiery nowych procesorów dla graczy

Jesteś graczem? Czekałeś na procesory AMD Ryzen 7000 z pamięcią 3D V-Cache? Świetnie się składa! Poznaliśmy wreszcie datę premiery oraz sugerowane ceny.

Procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały na rynku pod koniec września ubiegłego roku. Jednak ich premierę trudno zaliczyć do udanych. Podwyżka cen zarówno za CPU, jak i płyty główne oraz niewielki skok wydajności sprawiły, że konsumenci nadal chętniej sięgali po starszą generację Ryzen 5000 lub procesory Intela.

Procesory AMD Ryzen 7000X3D trafią do sklepów 28 lutego

Sporo osób czekało też na modele z pamięcią podręczną AMD 3D V-Cache, która już wcześniej pokazała, że jest idealnym rozwiązaniem dla graczy. A tak się składa, że Czerwoni odkryli wreszcie wszystkie karty. Znamy dokładną specyfikację, datę premiery oraz sugerowane ceny układów AMD Ryzen 7000X3D.

Do sklepów trafią trzy różne modele - AMD Ryzen 9 7950XD, Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 7 7800X3D. Będą to jednostki oferujące kolejno 16 rdzeni i 32 wątki; 12 rdzeni i 24 wątki lub 8 rdzeni 16 wątków. We wszystkich przypadkach mowa o współczynniku TDP 120 W, a producent zaleca chłodzenia wodne typu 280 mm.

Premiera rozbita zostanie na dwie daty. Mocniejsze jednostki zadebiutują w sklepach już 28 lutego 2023, zaś na słabszy wariant przyjdzie nam poczekać do 6 kwietnia 2023. Sugerowane ceny ustalono na 699, 599 oraz 449 dolarów, czyli równowartość około 3019, 2585 i 1939 złotych. Innymi słowy będzie drogo.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: AMD, oprac. własne