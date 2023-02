Wyjątkowe zasilacze Corsair RMx SHIFT debiutują na rynku

Czy czeka nas kolejny przełom na rynku zasilaczy komputerowych? Corsair próbuje wymyślić koło na nowo. Ma dokonać tego wyjątkowa seria RMx SHIFT.

W pierwszej połowie stycznia informowaliśmy Was na łamach Telepolis, że Corsair szykuje nowe zasilacze. Amerykanie postanowili tym razem podejść oryginalnie do tematu i zaoferować coś czego jeszcze nie było. Jednostki z serii RMx SHIFT udostępniają złącza dla modularnych przewodów na swojej bocznej ściance.

Seria Corsair RMx SHIFT oferuje 10 lat gwarancji

Po co? By ułatwić dołożenie w razie potrzeby dodatkowych wiązek. Na przykład gdy wymieniacie kartę graficzną na mocniejszą lub dokupujecie kolejny nośnik danych typu 3,5/2,5". Wtedy jednak opieraliśmy się na plotkach, a dzisiaj zdradzono już oficjalnie wszystkie informacje. Jedno jest pewne - będzie drogo.

Corsair RMx SHIFT to seria modularnych zasilaczy, w skład której wchodzą jednostki o mocy 750, 850, 1000 oraz 1200 W. Mamy tutaj do czynienia ze sprawnością na poziomie do 90% potwierdzoną certyfikatami 80 PLUS Gold oraz Cybenetics Gold. Całość zgodna z wytycznymi standardu ATX 3.0 oraz PCIe 5.0.

Platforma pochodzi od CWT i korzysta wyłącznie z japońskich kondensatorów (105°C). Wnętrze chłodzone jest przez 140-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB, który oferujące tryb cichej pracy półpasywnej.

Opisywane zasilacze korzystają ze specjalnych przewodów. Mimo wszystko nie będą pasowały do każdej obudowy - Corsair zaleca konkretne modele ze swojej oferty lub rozwiązania konkurencji, które oferują minimalnie 30 milimetrów wolnej przestrzeni między PSU, a panelem bocznym.

Seria Corsair RMx SHIFT trafiła już do pierwszych sklepów. Sugerowane ceny w Europie to 176, 192, 242 i 286 euro, czyli równowartość około 829, 905, 1139 i 1349 złotych. Producent udziela 10 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Corsair, hwbusters

Źródło tekstu: oprac. własne