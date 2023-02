Gniazdo dla nowych procesorów Intela będzie ogromne

Poznaliśmy pierwsze informacje o nowej rodzinie procesorów Intela, która planowana jest na 2024 rok. Wygląda na to, że gniazdo LGA 7529 będzie naprawdę duże.

Chociaż niedawno w sklepach pojawiły się procesory Intel Raptor Lake-S oraz AMD Ryzen 7000 to nie jest tajemnicą, że zarówno Niebiescy, jak i Czerwoni pracują już nad kolejnymi jednostkami. Mowa nie tylko o następnej, ale i kolejnych generacjach CPU dla komputerów stacjonarnych, laptopów oraz serwerów.

Procesory Intel Sierra Forest mają pojawić się w 2024 roku

Jednym z projektów nad którymi pracuje Intel jest rodzina Sierra Forest. Mowa o procesorach z serii Xeon, które trafią do centrów danych. Ze względu na specyfikację pracy najważniejsza będzie tutaj liczba rdzeni, a nie wydajność jednego wątku. Z tego powodu zobaczymy sporo małych i energooszczędnych rdzeni klasy Atom.

By "nakarmić" tak wiele rdzeni danymi i mocą potrzebną do ich pracy potrzebne będzie nowe złącze, czyli Intel LGA 7529. A tak się składa, że do sieci trafiło pierwsze zdjęcie nowego socketu. Niestety najważniejsze informacje jak dokładna liczba rdzeni czy obsługiwanych kanałów pamięci RAM nadal pozostaje tajemnicą.

Procesory Intel Sierra Forest mają być wyprodukowane w litografii Intel 3, a debiut planowany jest na 2024 rok. Biorąc jednak pod uwagę, że w sieci pojawiło się omawiane dzisiaj zdjęcie płyty głównej to najwięksi partnerzy Niebieskich albo już testują, albo za chwilę będą testować pierwsze egzemplarze.

Źródło zdjęć: Shutterstock, yuuki_ans@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne