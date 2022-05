MSI się wygadało i przedpremierowo procesor AMD pokazało

Jak będą wyglądać nowe procesory AMD Ryzen 7000? My już wiemy! Wszystko dzięki MSI i ich filmowi dotyczącemu instalacji CPU na płytach z gniazdem AMD AM5.

Chociaż Lisa Su na wczorajszej konferencji sporo mówiła o nadciągającej rodzinie procesorów AMD Ryzen 7000, to do ich premiery jeszcze dużo czasu. Tym samym Czerwoni nie zdradzili do tej pory wszystkich swoich tajemnic. Na szczęście w sieci nie brakuje plotek, przecieków czy... nieostrożnych partnerów AMD!

Czyszczenie z pasty nowych Ryzenów nie będzie łatwe

Wpierw jednak warto przypomnieć, że AMD z nowymi CPU wprowadza również nowe płyty główne. Powód? Zmiana gniazda z AMD AM4 na AM5. Starsze rozwiązania oparte były na pinach w procesorze, nowe zaś to technologia LGA, identyczna jak u Intela. Piny znajdują się więc w sockecie.

Konstrukcja LGA względem PGA jest mniej narażona na przypadkowe uszkodzenia. Nawet upuszczając procesor nie ma co bać się o wygięte czy ułamane "nóżek". Oczywiście w efekcie gniazdo w płycie głównej jest zdecydowanie delikatniejsze, ale przeważnie MOBO jest tańsze w wymianie aniżeli CPU.

Jak jednak będą wyglądać nowe Ryzeny? Zupełnie inaczej od poprzedników! Do tej pory AMD raczyło nas różnymi ładnymi renderami, ale wreszcie możemy przyjrzeć się z bliska próbce inżynieryjnej. Wszystko za sprawą MSI oraz ich filmu instruktażowego pokazującego jak instalować procesor w gnieździe AMD AM5.

Wygląd prawdziwego procesora pokrywa się niemal 1:1 względem tego co AMD serwowało nam na slajdach. Odpromiennik ciepła ma niestandardowy kształt, tak by na krawędziach zmieściły się jeszcze rezystory. To może utrudnić czyszczenie CPU z pasty termoprzewodzącej oraz drastycznie zwiększyć ryzyko przypadkowego wyłamania rezystora np. podczas przykręcania układu chłodzenia.

Z drugiej strony większość użytkowników, nie licząc zapalonych entuzjastów, grzebie we wnętrzu obudowy bardzo rzadko. A jeszcze rzadziej zdejmuje cooler czy wyjmuje procesor z gniazda. Tym samym nie ma się co przesadnie tego obawiać w przypadku zwykłych śmiertelników.

Jakiego procesora użyło MSI do filmu? Oznaczenie i wcześniejsze przecieki wskazują na jeden z flagowców, czyli prawdopodobnie model AMD Ryzen 9 7900X wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki. Na dodatek dość starą próbkę, bo wyprodukowaną jeszcze w 2021 roku.

Zobacz: Już niedługo Intel zdradzi szczegóły o procesorach Meteor i Arrow Lake

Zobacz: AM4 wiecznie żywe! AMD nie zamierza porzucać starych płyt głównych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD, MSI

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne