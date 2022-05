AM4 wiecznie żywe! AMD nie zamierza porzucać starych płyt głównych

AMD lepsze od Intela? Amerykanie tajemniczo zapowiadają, że nie planują porzucać starych płyt głównych korzystających z gniazda AMD AM4, nawet mimo premiery nowszych platform z socketem AM5.

Dzisiaj w godzinach porannych miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w świecie nowych technologii, o którym pisaliśmy już na łamach Telepolis. Mowa o konferencji AMD, gdzie Lisa Su zapowiedziała szereg nowości na ten rok. Wyliczać można by długo, ale skrócie chodzi o procesory do komputerów stacjonarnych i laptopów oraz dedykowane im nowe chipsety i płyty główne.

Lisa Su twierdzi, że platforma AMD AM4 będzie długowieczna

Niestety - nic co dobre nie może trwać wiecznie. Czerwoni wraz z generacją AMD Ryzen 7000 planują zmienić gniazdo AMD AM4 na AM5. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. W końcu pierwsze płyty główne z tym socketem debiutowały w 2017 roku i obsłużyły ponad 125 różnych modeli procesorów.

Amerykańska CEO na konferencji w ramach targów COMPUTEX 2022 nieco enigmatycznie, ale dodała otuchy posiadaczom starszych płyt głównym. Lisa Su powiedziała, że firma nie planuje porzucać platformy AMD AM4 i będzie ona żyła jeszcze przez wiele lat.

Co to dokładnie oznacza? Trudno stwierdzić. Należy zakładać, że mowa przede wszystkim o wsparciu pod względem oprogramowania. Czyli aktualizacje mikrokodu od AMD i ewentualnie poprawki BIOS-u (UEFI) ze strony partnerów, czyli firm takich jak ASUS, ASRock, MSI, GIGABYTE i inni.

Czy można liczyć jeszcze na jakieś procesory korzystające z gniazda AM4? Nie jest to wykluczone, w końcu chwilę temu na rynku debiutował AMD Ryzen 7 5800X3D. Jest więc jeszcze miejsce na odświeżenie oferty.

Jest to jednak dość mało prawdopodobne. Zmniejsza bowiem zyski Czerwonych i partnerów - skoro stare płyty główne obsługiwałyby nowe procesory, to ludzie nie musieliby kupować nowych platform. To zaś spowodowałoby, że partnerzy AMD nie kupowaliby od Amerykanów chipsetów potrzebnych do ich stworzenia.

Co więcej AMD wbrew pozorom to nie jest "dobry wujek". Już wcześniej najnowsze procesory - mimo korzystania z gniazda AM4 - miały być nieobsługiwane przez starsze płyty główne. Dopiero silny sprzeciw społeczności sprawił, że Czerwoni zmienili zdanie. Cóż, nadzieję zawsze warto mieć.

