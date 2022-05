AMD rozdaje darmowe gry. Znamy konkretne tytuły

Planujesz kupno nowej karty graficznej? Warto postawić na AMD! Czerwoni kuszą dodatkowymi grami dołączanymi do najnowszych Radeonów.

10 maja 2022 roku na rynku zadebiutowały najnowsze konsumenckie karty graficzne. Mowa o układach AMD Radeon RX 6x50 XT, czyli odświeżeniu aktualnej generacji Czerwonych. Względem dotychczasowym modeli oferują one wyższe taktowania rdzenia i pamięci, a tym samym wyższą wydajność.

Kupisz Radeona RX 6000? Dostaniesz dwie darmowe gry!

Mimo takiego kroku to NVIDIA nadal jest chętniej wybierana przez konsumentów. Zarówno za sprawą wydajności, jak i lepszego wsparcia nowych technologii - np. DLSS czy ray tracing. Według statystyk platformy Steam po GeForce'y sięgnęło 75,8% użytkowników, zaś po Radeony zaledwie 15%.

Amerykanie chcąc uatrakcyjnić swoją ofertę w oczach klientów postanowili wystartować z nową promocją. Mowa o dołączaniu do zakupionych kart graficznych atrakcyjnych, nowych gier "za darmo". Takie akcje były bardzo popularne w przeszłości i robiło je zarówno AMD, jak i NVIDII.

O promocji AMD pisaliśmy już 13 maja, acz wtedy owiana była ona tajemnicą. Przypomnijmy jednak raz jeszcze: rozdawnictwo Czerwonych potrwa od 10 maja do 13 sierpnia 2022 roku. Objęte są nim wszystkie nowe, zakupione u wybranych partnerów Radeony z serii RX 6000. Łącznie z najsłabszym modelem RX 6400.

Do tej pory nie znaliśmy jednak gier, które będą do wyboru. Plotkowało się tylko o odświeżonym Saints Row (2022) oraz Sniper Elite 5, które będą dopiero debiutować na rynku. Oba to głośne i drogie, acz raczej nie pierwszoligowe i najbardziej wyczekiwane tytuły.

AMD potwierdziło wreszcie, że faktycznie to te dwie gry - Saints Row (2022) oraz Sniper Elite 5 - będą należeć do AMD Radeon Raise the Game Bundle. Prawdopodobnie zależnie od zakupionej karty graficznej (jej ceny) użytkownik do wyboru będzie miał jeden z dwóch lub oba wspomniane tytuły.

Jak na razie odbiór gier jest niemożliwy. AMD radzi zachować kupon dostarczony przez uczestniczącego w akcji sprzedawcę. Kiedy należy się spodziewać możliwości wymiany kodu? Prawdopodobnie 26 maja 2022 roku. To wtedy oficjalną premierę ma mieć Sniper Elite. Saints Row (2022) debiutuje dopiero w sierpniu. Lista polskich sklepów biorąc udział w promocji nie jest jeszcze niestety dostępna.

