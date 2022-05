AMD próbuje ratować nowe karty graficzne darmowymi grami

Rusza nowa promocja AMD! Do zakupionych kart graficznych Radeon RX 6000 i RX 6x50 dołączone zostaną nowe gry. Jakie konkretnie? No i tutaj rodzi się problem...

Chwilę temu (10 maja) na rynku debiutowały nowe karty graficzne AMD. Mowa o odświeżeniu serii Radeon RX 6000 opartej na rdzeniach RDNA2. Tym samym zyskaliśmy modele AMD Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT oraz RX 6950 XT. Wszystkie z nich oferujące wyżej taktowane GPU i VRAM, a więc wyższą wydajność.

AMD chce rozdawać gry, ale samo nie wie jeszcze jakie...

Niestety Czerwoni nie trafili z dobrym momentem jeśli chodzi o premierę. Karty graficzne tanieją od miesięcy będąc aktualnie szeroko dostępne w sklepach w MSRP. Co więcej drożejąca energia elektryczna oraz krach na rynku kryptowalut sprawia, że na Allegro i OLX pojawia się coraz więcej GPU z koparek.

AMD chcąc najwyraźniej ratować sytuację i sprzedaż swoich kart graficznych postanowiło sięgnąć po stary, sprawdzony chwyt. Wykorzystywała go też regularnie NVIDIA, acz obie firmy nie robiły tego przez ostatnie półtora roku. Mowa o dodawaniu do kart graficznych kupionych w sklepach nowych, głośnych gier.

WSZYSTKIE aktualne modele w ofercie AMD kupione między 10 maja, a 13 sierpnia 2022 w sklepach biorących udział w promocji otrzymają w zestawie gry. Dotyczy to zarówno najmocniejszego Radeona RX 6950 XT, jak i najtańszego Radeona RX 6400. O jakich grach mowa? Tego nie wie nawet AMD!

W sieci pojawia się informacja o Sniper Elite 5, które będzie miało premierę 25 maja oraz Saint's Row (2022) mające się ukazać 23 sierpnia. Nie są to jednak potwierdzone informacje. I co tutaj dużo ukrywać - nie są to najbardziej wyczekiwane produkcje.

Wszystko to rodzi sporo pytań i sugeruje, że AMD nie było gotowe do wystartowania z promocją tak wcześnie. Pytanie czy faktycznie ona uratuje sprzedaż kart graficznych? Na horyzoncie jest już seria NVIDIA GeForce RTX 4000 (Q3 2022), a sporo osób przesiadło się już na konsole lub po prostu kupi tańsze karty z rynku wtórnego...

Zobacz: AMD FSR 2.0 tak dobre jak NVIDIA DLSS? A przy tym dostępne dla każdego

Zobacz: Piekło zamarzło. NVIDIA wchodzi w open source dla GPU na Linuksie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: VideoCardz,

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne