Dysk SSD niczym smartfon? Tak, dzięki rozwiązaniu Kingstona

Stawiasz na bezpieczeństwo swoich danych? Musisz często z nimi podróżować? W takim razie zainteresować może Cie najnowszy, zewnętrzny nośnik SSD Kingstona.

Pandemia COVID-19 była utrapieniem dla niemal wszystkich. Mimo wielu trudności przyniosła ona jednak też pewne pozytywne zmiany w społeczeństwie. Jedną z nich jest nauczenie pracodawców, że z domu też można normalnie pracować. I to równie wydajnie, jak nie wydajniej, niż w siedzibie firmy.

Kingston kusi 256-bitowym szyfrowaniem XTS-AES

Oczywiście praca zdalna nie jest dla każdego, a prócz tego wiąże się z nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest dostęp do wrażliwych danych służbowych. Jak je zabezpieczyć w domowym zaciszu pracownika? Kingston proponuje zewnętrzny, szyfrowany dysk SSD. Najnowsza amerykańska propozycja skrywa kilka niespodzianek.

Kingston IronKey Vault Privacy 80 External SSD to urządzenie o wymiarach 12,5 x 85,2 x 18,5 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z wytrzymałą, metalową obudową, która gości złącze USB typu C oraz kolorowy, dotykowy ekran. Jest to szyfrowany nośnik półprzewodnikowy, który stawia na bezpieczeństwo danych.

Amerykanie prezentują nam certyfikat FIPS 197 i 256-bitowe szyfrowanie XTS-AES. Dysk oferuje konto administratora i użytkowników. Dostęp do danych wymaga podania kodu PIN lub hasła. W gestii administratora leżą wymagania co do jego długości i skomplikowania. W razie ataków typu brute force SSD oferuje możliwość automatycznego usunięcia zawartości.

Deklarowana wydajność nie jest porywająca, Kingston wyraźnie postawił tutaj na bezpieczeństwo. Mowa o prędkościach do 250 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego. To niewiele jak na SSD, ale trzeba pamiętać o mocnym szyfrowaniu. Dochodzi do tego praca z każdym systemem operacyjnym obsługującym USB.

Kingston IronKey Vault Privacy 80 External SSD trafi do sprzedaży w trzech wersjach - o pojemności 480 GB, 960 GB oraz 1920 GB. Wszystkie z nich objęte są 3-letnią gwarancja producenta. Sugerowane ceny nie zostały podane. W zestawie otrzymujemy neoprenowe etui oraz dwa przewody USB typu A i C.

Źródło zdjęć: Kingston

Źródło tekstu: Kingston, oprac. własne