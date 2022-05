AMD pokazało procesory Ryzen 7000. Szykują się wydajnościowe monstra

Nad ranem czasu polskiego odbyła się konferencja AMD z okazji targów Computex 2022. W trakcie wydarzenia Lisa Su zapowiedziała nowości Czerwonych na ten rok.

AMD Mendocino — układ do tanich laptopów

Pierwszą nowością, która zaprezentowało AMD był układ o kodowej nazwie Mendocino. Na jego temat nie wiemy na razie wiele. Czerwoni zdradzili, że jest to konstrukcja 4-rdzeniowa i 8-wątkowa.

Wykorzystuje rdzenie Zen 2, grafikę RDNA 2 i powstaje w litorgrafii 6 nm (TSMC). Układ trafi do tanich laptopów z w cenie od 399 do 699 dolarów, oferują czas pracy ponad 10 godzin bez konieczności ponownego ładowania. Premiera urządzeń a z AMD Mendocino zaplanowana jest na czwarty kwartał tego roku.

Pierwszy, gamingowy laptop Corsair

Jedną z ciekawszych zapowiedzi AMD był pierwszy gamingowo-streamerski laptop marki Corsair. Ten oczywiście będzie bazować na podzespołach Czerwonych. Poza tym ma być skierowany do streamerów, stąd obecność dodatkowych przycisków w stylu Elgato Stream Deck, a także kamery Full HD, również wykorzystaującej rozwiązania Elgato (marka należy do Corsair).

Poza tym wiem, że laptop będzie miał 16-calowy ekran WQHD+ (2960 × 1440) z częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz. Pozostałe szczegóły urządzenia powinniśmy poznać w niedalekiej przyszłości.

Procesory AMD Ryzen 7000

Oczywiście najważniejszą zapowiedzią dzisiejszej konferencji były procesory AMD Ryzen 7000. Potwierdziły się dotychczasowe doniesienia. Układy wykorzystają rdzenie Zen 4 oraz nową platformę AM5. Budowane będą z wykorzystaniem zarówno litografii 5 nm, jak i 6 nm.

Czerwoni obiecują między innymi 2 razy więcej pamięci cache drugiego poziomu, 15-procentowy wzrost wydajności pojedynczego rdzenia oraz taktowania powyżej 5 GHz w Boost. Z kolei nowa platforma AM5 to podstawka LGA1718 (do 170 W), pamięci DDR5, obsługa PCI-Express 5.0 (do 24 linii), do 14 portów USB-C 20 Gbps, WiFi w standardzie 6E oraz 4 wyjścia wideo HDMI 2.1 i DisplayPort 2.0.

Razem z procesorami zadebiutują nowe płyty główne z trzema chipsetami - X670E, X670 oraz B650. Pierwsze stworzone są z myślą o ekstremalnych osiągach, drugie o entuzjastach, a trzecie mają być tańsze i skierowane do mniej wymagających użytkowników. Swoje modele szykują już wszyscy producenci — Asus, Gigabyte, MSI czy też ASRock.

W trakcie wydarzenia AMD pokazało rozgrywkę w Ghostwire Tokyo na nowym procesorze AMD Ryzen 7000. Układ przez cały czas pracował z imponującym zegarem 5,3-5,5 GHz. Czerwoni pochwalili się też lepszą wydajnością w Blenderze w porównaniu do Core i9-12900K. Ryzen 7000 wykonał zadanie o 33% szybciej od konkurenta. Premiera procesorów zaplanowana jest na jesień tego roku.

Zapis konferencji AMD możecie obejrzeć poniżej:

Zobacz: Powstaje karta graficzna gigant. Zajmie aż 4,5 slota w obudowie

Zobacz: Tego jeszcze nie było. Pierwsze na świecie pamięci RAM z wentylatorami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: AMD