Powstaje karta graficzna gigant. Zajmie aż 4,5 slota w obudowie

Nowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti ma być ogromna! Producenci pracują nad 4,5-slotowymi systemami chłodzenia, które będą w stanie ją okiełznać.

Jeszcze w tym roku zadebiutują nowe karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, to tzw. flagowy model (RTX 4090 lub RTX 4090 Ti) ma być potężną konstrukcją. Nie obejdzie się bez odpowiedniej obudowy.

GeForce RTX 4090 Ti, czyli potężna karta graficzna

Znany Youtuber z kanału Moore's Law is Dead przekazał ciekawe informacje na temat najmocniejszej karty graficznej GeForce RTX 40, jaka ma się pojawić w ofercie NVIDII. Prawdopodobnie chodzi o model RTX 4090 Ti. Z myślą o nim partnerzy NVIDII mają szykować aż 4,5-slotowe systemy chłodzenia.

Po co aż tak wielkie radiatory z nie mniejszymi wentylatorami? Według pogłosek karta ma mieć TDP na poziomie 450-600 W. Okiełznanie tego za pomocą mniejszego systemu chłodzenia może być po prostu zbyt trudne. Wiadomo jednak, że tak duży model nie zmieści się do każdej obudowy. Dlatego producenci mają szykować specjalne konstrukcje, przystosowane do nowych, większych kart graficznych.

Niestety, jeśli oczekujemy od komputerów coraz wyższych wydajności, to musimy liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Już teraz powstają pamięci RAM z aktywnym chłodzeniem za pomocą wentylatorów. To samo mówi się o nadchodzących dyskach SSD NVMe PCIe 5.0, więc cały zestaw będzie głośniejszy. Dodatkowo musimy przygotować się na większe zużycie energii, a także większe obudowy. Coś za coś.

Zobacz: Karty graficzne cały czas tanieją. Czeka nas powrót do normalności?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GELEFIN / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Moore's Law is Dead