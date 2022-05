Tego jeszcze nie było. Pierwsze na świecie pamięci RAM z wentylatorami

GeIL EVO V DDR5 to pierwsze na świecie pamięci RAM, które fabrycznie są wyposażone w aktywny system chłodzenia. W praktyce oznacza to, że kości są chłodzone za pomocą dwóch wentylatorów.

Firma GeIL jako pierwsza na świecie zaprezentowała pamięci RAM, które fabrycznie są wyposażone w system aktywnego chłodzenia. Model GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory ma dwa niewielkie wentylatory, schowane pod radiatorem, które mają odpowiadać za obniżanie temperatury kości.

Pierwsze pamięci RAM z aktywnym chłodzeniem

Pamięci dostępne będą w wersjach o taktowaniu od 4800 do 6600 MHz. Producent przygotował zestawy o pojemności 32 (2 × 16 GB) i 64 GB (2 × 32 GB). Opóźnienia wynoszą od CL34 do CL40, a napięcie to 1,1 lub 1,25 V. Pamięci obsługują XMP 3.0.

Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne — titanium gray (szary) oraz glacier white (biały). Biorąc pod uwagę obecność podświetlenia RGB LED, wybór zestawu może mieć duże znaczenie dla wyglądu wnętrza komputera.

Firma GeIL zapewnia, że pomimo zastosowania systemu aktywnego chłodzenia z dwoma wentylatorami, pamięci są kompatybilne z większością dostępnych na rynku coolerów CPU. Jednocześnie producent twierdzi, że dzięki dodatkowym wentylatorom zestaw gwarantuje o 45% efektywniejsze rozpraszanie ciepła niż standardowe zestawy z samym radiatorem.

Premiera pamięci GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory zaplanowana jest na lipiec tego roku. Ceny nie są jeszcze znane.

Źródło zdjęć: GeIL

Źródło tekstu: VideoCardz