Idziesz kupić napój z maszyny, a tam procesory. Takie rzeczy w Japonii

Chcesz kupić napój, a zamiast tego dostajesz procesor - takie rzeczy tylko w Japonii.

Japonia to kraj pod wieloma względami specyficzny. W kulturze mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni wiele jest rzeczy, które u nas uznawane są za dziwactwa. Jednocześnie to państwo mocno rozwinięte pod względem technologicznym. Za przejaw tego można uznać maszyny, które zamiast przekąsek czy zimnych napojów mają w środku... procesory.

Japońskie maszyny z procesorami?

W Japonii procesory AMD Ryzen 5000 cieszą się dużą popularnością wśród osób składających komputery. Czy z tego powodu sprzedawcy postawili maszyny, dzięki którym taki układ można kupić w ciągu kilkudziesięciu sekund? Niestety, ale nie. Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w środku znajdują się najnowsze procesory AMD Ryzen, to prawda jest niestety trochę inna.

Okazuje się, że w pudełkach rzeczywiście są procesory, ale nie z serii Ryzen 5000. W rzeczywistości to jakieś starsze układy zarówno Intela, jak i AMD. W niektórych pudłach można znaleźć nawet kilka CPU. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu do maszyny wystarczy włożyć 1000 jenów, czyli około 35 zł, aby w zamian otrzymać jedno z opakowań. Szkoda. Nie zmienia to faktu, że tego typu maszyna byłaby ciekawym pomysłem.

Zobacz: Będzie nowy król wydajności? NVIDIA planuje RTX 3090 Super

Zobacz: Intel Core i5-12600K ma być prawdziwym pogromcą Ryzenów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: YouTube (zrzut ekranu)

Źródło tekstu: wccftech