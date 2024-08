Nintendo Switch 2. Na premierę jeszcze poczekamy

Nintendo Switch 2 nie zadebiutuje w tym roku. Co więcej, prawdopodobnie nie trafi do sprzedaży również w pierwszym kwartale 2025 roku.

Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że Nintendo Switch 2 może zadebiutować pod koniec 2024 roku. Od jakiegoś czasu wiemy, że jest to nieaktualne. Plotki wspominały o premierze w pierwszym kwartale 2025 roku, ale i tego terminu prawdopodobnie nie uda się dotrzymać.

Kiedy premiera Nintendo Switch 2?

Według najnowszych informacji twórcy gier na Switcha dostali od Nintendo informację, że premiera konsoli nie odbędzie się w tym roku fiskalnym, który trwa do końca marca 2025 roku. Niektórzy podobno liczą, że konsola zagości na sklepowych półkach w kwietniu lub maju, ale tak naprawdę data pozostaje na ten moment tajemnicą. Nikt, poza Nintendo, nie wie, kiedy konsola trafi do sprzedaży.

To o tyle zaskakujące, że samo Nintendo w niedawnym raporcie finansowym wspominało, że konsola zostanie zapowiedziana właśnie w tym roku fiskalnym. Rzecz w tym, że padły słowa o zapowiedzi, a nie o rynkowej premierze. Dlatego możemy oczekiwać, że Japończycy oficjalnie pokażą światu Switcha 2 najpóźniej w pierwszym kwartale 2025, ale do sklepów trafi on nieco później.

Tak późna premiera budzi wątpliwości nawet w samej NVIDII, która dostarczy układów do produkcji konsoli. Tegra 239 SoC miała być produkowana w litografii 8 nm, która na dzisiejsze standardy jest nieco już przestarzała. Zieloni na pewno byliby w stanie zaoferować Japończykom coś lepszego. Nie można wykluczyć, że właśnie to jest częściowym powodem opóźnienia. Niektóre plotki wskazują, że Nintendo chce jednak wykorzystać niższy proces technologiczny, co nie tylko zmniejszy koszty, ale pozwoli też nieco podbić wydajność z 4 do 4,5 TFLOPS.

