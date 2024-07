Nintendo Switch 2. Wydajność będzie mocno zależna od trybu pracy

Konsola Nintendo Switch 2 ma oferować większy wzrost wydajności względem poprzednika, gdy zostanie włożona do stacji dokującej.

W najnowszym wideo na swoim kanale Moore's Law is Dead odpowiedział na kilka pytań swoich widzów. Te dotyczyły konsoli Nintendo Switch 2. Z informacji pozyskanych przez znanego YouTubera wynika, że konsola będzie oferowała dużo większy wzrost wydajności, gdy zostanie włożona do stacji ładowania. Różnica ma być bardziej znacząca niż w pierwszej generacji urządzenia.

Wydajność Nintendo Switch 2

Układ do Nintendo Switch 2 miał być projektowany z myślą o efektywnej pracy zarówno w trybie handheldowym, jak i stacjonarnym. Dlatego też będzie znacząca różnica w wydajności, gdy konsolę będziemy trzymać w rękach w porównaniu do tego, gdy będzie znajdowała się w stacji dokującej. W pierwszym z nich ma być wykorzystywany tryb pracy o mocy zaledwie 5 W. Dzięki temu całość ma być niezwykle cicha, bowiem wystarczające będzie chłodzenie pasywne.

Natomiast po włożeniu Switcha 2 do stacji dokującej moc ma rosnąć do poziomu 15-30 W, a za niskie temperatury będzie odpowiadać dodatkowy system chłodzenia, tym razem już aktywny, czyli z wentylatorami.

Jak przełoży się to na wydajność w grach? Zdaniem Moore's Law is Dead Nintendo Switch 2 będzie charakteryzować się mocą, która pozwoliłaby na uruchomienie wszystkich tych samych gier, które działają na Steam Decku, ale w trochę gorszej płynności. Jeśli jakiś tytuł na konsoli Valve działa w 60 fps-ach, to na Nintendo Switch 2 ma osiągać około 40-45 fps-ów, i to dzięki zastosowaniu DLSS.

Nintendo Switch 2, o ile tak będzie nazywała się konsola, prawdopodobnie zadebiutuje na początku 2025 roku.

