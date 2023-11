Masz taki powerbank? Natychmiast go zwróć, bo grozi pożarem

Jeśli masz taki powerbank, to jak najszybciej powinieneś go zwrócić. Korzystanie z niego grozi pożarem.

Nie jest to pożądana sytuacja, ale co jakiś czas producentom zdarzają się wpadki. Tym razem dotyczy to firmy Lenovo i ich powerbanków do laptopów o oznaczeniu PBLG2W. Okazuje się, że korzystanie z nich może grozić pożarem.

Masz taki powerbank? Natychmiast go zwróć

Z doniesień wynika, że jednemu z użytkowników powerbanka zdarzyła się już nieprzyjemna sytuacja. Na szczęście skończyło się bez tragedii i pożar był niewielki. To skłoniło firmę do przeprowadzenia śledztwa, które wykazało nieprawidłowości.

Okazało się, że śrubki wewnątrz powerbanka mogą się poluzować i spowodować zwarcie, które następnie prowadzi do przegrzania ogniw litowo-jonowy. Stąd już prosta droga do pożaru, który w wielu przypadkach może skończyć się tragicznie.

Sytuacja dotyczy powerbanka Lenovo PBLG2W o pojemności 20000 mAh, który jest dostępny także na polskim rynku. Wadę wykryto w modelach z datami produkcji 22/01, 22/02, 22/03, 22/04, 22/05 lub 22/06 oraz numerem seryjnym 40ALLG2WWW. Jeśli masz taki model w swoim domu, to jak najszybciej powinieneś go zwrócić. Najlepiej skontaktować się w tym celu z producentem.

