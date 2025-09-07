Podwodne światłowody uszkodzone. Doszło do globalnych utrudnień

Naruszono globalną infrastrukturę Internetu

Podwodne kable światłowodowe na terenie Morza Czerwonego zostały uszkodzone. Stanowią one ważną część infrastruktury globalnego Internetu. Zdarzenie, które nastąpiło w niedzielę 7 września 2025 r., spowodowało przerwy i zakłócenia w dostawie internetu w Azji i w krajach Bliskiego Wschodu. Również Microsoft przyznał, że nastąpiło zakłócenie ruchu sieciowego związanego z chmurą Azure w przypadku ruchu krążącego przez region Bliskiego Wschodu. Firma zdążyła już przekierować ruch sieciowy i odnotowała, że ruch przechodzący przez Bliski Wschód może jeszcze przez jakiś czas wykazywać wyższe opóźnienia. Amazon również przekierował swój ruch sieciowy w usługach AWS.

Nie podano przyczyny tej awarii – najczęściej dochodzi do takich sytuacji w wyniku zetknięcia się kabli z kotwicami okrętów lub łodzi podwodnych. Spekuluje się jednak, że może być to również działanie Ruchu Huti, zaangażowanego w konflikt Izraela z Palestyną. W 2024 roku jemeński rząd na uchodźctwie sugerował, że Huti planują ataki na podwodne światłowody w rejonie Morza Czerwonego, do których doszło rok temu, ale wtedy Huti nie przyznali się do odpowiedzialności.