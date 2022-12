Kolejna firma się wygadała. Potwierdzono kombinatorstwo NVIDII

Potwierdzają się wcześniejsze plotki i domysły. Najnowsza karta graficzna NVIDII ma być tylko przypudrowanym, znanym już wcześniej modelem.

Osoby śledzące uważnie rynek PC doskonale zdają sobie sprawę jakie zamieszanie spowodowała NVIDIA w ostatnich miesiącach. Wszystko za sprawą zapowiedzi serii GeForce RTX 4000, której premiera miała rozpocząć się od trzech różnych modeli - RTX 4090 oraz RTX 4080 16 GB i RTX 4080 12 GB.

Premiera karty GeForce RTX 4070 Ti ma nastąpić 5 stycznia

Jednak wbrew łudząco podobnym nazwom dwie ostatnie karty graficzne to skrajnie różne układy, różniące się nie tylko pamięcią VRAM. To wprawiło dziennikarzy i konsumentów w oburzenie. NVIDIA w reakcji na to anulowała słabszy model. Chwilę później za to zapowiedziano kartę GeForce RTX 4070 Ti.

Wiele osób zakładało, że NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti to po prostu RTX 4080 12 GB ze zmienioną nazwą. I jest to prawda. Wcześniej chiński Colorful, a teraz amerykański PNY opublikowali specyfikację swoich nowych modeli. Jest ona identyczna do parametrów, jakimi miał się cechować słabszy GeForce RTX 4080.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ma korzystać z GPU AD104 oferującego 7680 rdzeni CUDA i 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowej szynie danych. Zegary bazowe to 2310 MHz i do 2610 MHz w trybie boost. Zasilanie będzie nadal odbywać się przez kontrowersyjną wtyczkę 12VHPWR.

PNY szykuje na premierę dwa różne modele - XLR8 VERTO oraz VERTO. Oba oparto na układzie chłodzenia z trzema wentylatorami. Pierwszy kusi jednak nieco grubszym radiatorem (3,3 vs 3 sloty) oraz RGB LED.

Zgodnie z dotychczasowymi plotkami premiera karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti nastąpi już 5 stycznia. Sugerowana cena pozostaje tajemnicą. Jednak zmiana nazwy oraz niedawna premiera konkurencyjnych kart AMD Radeon RX 7900 XT(X) jednoznacznie wskazuje na mniej niż 899 USD.

Zobacz: Wydajne moduły RAM DDR5 dla fanów AMD i RGB LED

Zobacz: Komputer jak konsola? Nic prostszego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PNY/VideoCardz, Shutterstock

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne