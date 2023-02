ASUS ma spory problem. Chodzi o korozję ich płyt głównych

Jeden z czołowych producentów na rynku podzespołów komputerowych kolejny raz dał ciała. Płyty główne firmy ASUS za kilka tysięcy złotych mają poważną wadę.

Bez różnicy czy jesteście fanami AMD, czy też Intela. Na rynku płyt głównych jest zaledwie kilku liczących się producentów. W Europie mowa o firmach takich jak ASUS, ASRock, Biostar, GIGABYTE czy MSI. Każda z nich ma w swoim portfolio platformy w różnych segmentach cenowych i skierowane do różnych klientów.

Korozja zwiększa temperatury i może prowadzić do awarii

Wygląda jednak na to, że jeden z liderów w branży - ASUS - ma spory problem. I nie chodzi wcale o tanią płytę główną, a jeden z flagowych modeli poprzedniej generacji z chipsetem Intel Z690 skierowanym do graczy.

W sieci pojawia się coraz więcej doniesień o korozji na płytach głównych ASUS ROG MAXIMUS Z690 Formula. Jest to model, który kosztował około 4000 - 6000 złotych. Jego cechą szczególną jest hybrydowy układ chłodzenia sekcji zasilania. VRM może być chłodzony zarówno tradycyjnie, jak i cieczą.

Opisywana płyta główna powstała we współpracy ze słoweńską firmą EKWB, która ma lata doświadczenia na rynku LC. Skąd więc korozja? ASUS reklamował blok na sekcji zasilania jako "niklowany". To prawie zawsze oznacza miedź. Wygląda jednak na to, że mowa o... niklowanym aluminium. Ktoś tutaj poskąpił.

Mieszanie różnych metali w układach chłodzenia cieczą to zawsze zły pomysł. Z powodu różnych potencjałów elektrochemicznych dochodzi do korozji galwanicznej. Wytrawiony blok sprawia, że do cieczy dostają się kawałki metalu. Te zaś zatykają mikrokanaliki w bloku CPU/GPU lub nawet prowadzą do awarii pompki.

Warto zaznaczyć, że pierwsi poszkodowani zgłaszali ten problem już kilka miesięcy temu. Jednak ASUS i EKWB milczeli. Dopiero niedawno pojawiło się więcej zgłoszeń, a Słoweńcy wydali oficjalny komunikat. Informują oni, że ASUS ROG MAXIMUS Z690 Formula nie jest kompatybilny z miedzianymi elementami LC.

Co robić jeśli masz opisywaną płytę główną? Jeśli chłodzisz sekcje zasilania tradycyjnie, powietrzem i nie wpiąłeś jej do układu chłodzenia cieczą to nie masz się czego obawiać. Jeśli to zrobiłeś i masz miedziane elementy to najlepiej jak najszybciej skontaktować się z działem wsparcia firmy ASUS.

