ADATA rozszerza swoją ofertę SSD dla Sony PlayStation 5

Masz konsolę Sony PlayStation 5? Brakuje Ci już miejsca na gry? Nie ma sprawy! ADATA rozszerzyła swoje portfolio specjalnych SSD o model o pojemności 4 TB.

Konsole obecnej generacji od Microsoftu i Sony to tak naprawdę już zwykłe komputery sprzedawane po prostu w jednej specyfikacji i z dołożonym specjalnym systemem operacyjnym. W środku znajdują się układy od AMD, bliźniaczo podobne do tych, które można kupić w sklepie i zamontować w obudowie PC.

ADATA obiecuje wydajność do 6300 MB/s

Z tego też powodu Japończycy postanowili zrobić ukłon w kierunku swoich fanów. Posiadacze konsol Sony PlayStation 5 mogą rozszerzyć pamięć wbudowaną za sprawą nośników półprzewodnikowych typu M.2. A firmy produkujące SSD wydają specjalne modele dostosowane wydajnością i rozmiarem do PS5.

Tajwańska firma ADATA rozszerzyła właśnie swoją rodzinę nazwaną dość prosto - "PREMIUM SSD FOR PS5" - o modele o pojemności 4 TB. Mowa o nośnikach M.2 2280 korzystających z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4. Wyposażone one zostały w niewielkie aluminiowe radiatory.

Jeśli chodzi o dokładniejszą specyfikację to mowa o kontrolerze InnoGrit IG5236 oraz pamięciach 3D TLC NAND. Deklarowana wydajność to do 6300 MB/s w przypadku konsol Sony PlayStation 5 oraz do 7400 MB/s dla odczytu i do 6600 MB/s dla zapisu sekwencyjnego w komputerach stacjonarnych.

Tajwańczycy są pewni swoich nowych SSD. Mowa bowiem o 5-letniej gwarancji producenta ograniczonej wysokim współczynnikiem zapisanych danych na poziomie 2960 TBW. Sugerowana cena pozostaje tajemnicą.

Źródło zdjęć: ADATA

Źródło tekstu: ADATA, oprac. własne