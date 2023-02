WD My Book. Tak pojemnych dysków jeszcze nie widziałeś

Zależy Ci na kopii bezpieczeństwa danych? Nie interesują Cie rozwiązania chmurowe? Nie ma sprawy! Western Digital rozszerzył ofertę urządzeń domowych WD My Book.

Aktualnie nawet budżetowe smartfony z Chin potrafią nagrywać filmy i robić zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Tym samym cyfrowe pamiątki z wakacji potrafią wyglądać naprawdę nieźle. Niestety ma to też swoje słabe strony - zdjęcia, filmy oraz inne materiały z roku na rok zajmują coraz więcej miejsca.

Seria WD My Book oferuje od teraz pojemności 22 i 44 TB

Odkąd wywoływanie zdjęć i nagrywanie filmów na płyty DVD odeszło do lamusa sporo osób trzyma kopie swoich danych w chmurze lub lokalnie. Co jednak zrobić, gdy tych danych jest już naprawdę dużo? Tutaj z pomocą przychodzi znana firma Western Digital, która rozszerzyła serię WD My Book Desktop Storage.

Do oferty Amerykanów dołączyły modele WD My Book o pojemności 22 TB oraz WD My Book Duo 44 TB. W pierwszym przypadku mowa o wymiarach 139 x 49 x 170 milimetrów i wadze 1 kilograma, w drugim jest to 160 x 100 x 180 milimetrów i 2,63 kilograma. Są to rozwiązania stacjonarne z interfejsem USB 5 GB/s.

Oba opisywane urządzenia oferują zabezpieczenie danych hasłem i szyfrowanie z wykorzystaniem 256-bitowego klucza AES. Całość dopełnia dołączone oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. Producent deklaruje pełną obsługę systemów operacyjnych Windows 10 oraz macOS 11 lub nowszych.

WD My Book Duo pracuje już domyślnie w konfiguracji RAID 0, ale można zmienić to kilkoma kliknięciami na tryb pracy RAID 1 (redundancja/mirroring) lub sprawić by oba dyski pracowały niezależnie od siebie (JBOD).

WD My Book 22 TB oraz WD My Book Duo 44 TB trafiły już do pierwszych sklepów. Sugerowane ceny w Polsce ustalono na 3235 i 8353 złotych. Producent oferuje 3-letni okres gwarancyjny.

Źródło zdjęć: Western Digital

Źródło tekstu: Western Digital, oprac. własne