MSI prezentuje lekki, przenośny monitor z matrycą IPS

Często podróżujesz? Potrzebujesz łatwego w transporcie monitora do smartfona czy laptopa? Nie ma sprawy! Z pomocą przychodzi MSI.

MSI, a właściwie Micro-Star International, to znana tajwańska firma działająca na rynku od 1986 roku. Jest to producent specjalizujący się w podzespołach komputerowych, laptopach, gotowych zestawach komputerowych, peryferiach, serwerach i wielu innych sprzętach. Wśród nich nie brakuje również monitorów.

MSI Pro MP161 waży zaledwie 750 gramów

Tym razem Tajwańczycy postanowili zaoferować rozwiązanie dla osób, które często podróżują. Mowa o lekkim, przenośnym monitorze. Jednym przewodem może on zostać podłączny do smartfona, konsoli czy laptopa.

MSI Pro MP161 to 15,6-calowy monitor oparty na 6-bitowej matrycy typu IPS. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. Maksymalna jasność to 250 cd/m2, kontrast wynosi 600:1, a deklarowany czas reakcji (GtG) to 4 milisekundy.

Panel I/O obejmuje jedno złącze Mini HDMI 2.0b oraz dwa USB typu C obsługujące tryb DisplayPort 1.2a oraz ładowanie o mocy do 15 W. Nie zabrakło też dwóch wbudowanych głośników.

Wisienką na torcie jest regulowana podstawka oferująca kąt nachylenia od 0° do 180°, dołączone etui ochronne oraz dedykowane oprogramowanie pozwalające na dodatkowy podział obszaru roboczego, zmianę trybu pracy monitora (gry, wideo, komfort oczu itd.) oraz poszczególnych parametrów obrazu.

Sugerowana cena MSI Pro MP161 w Polsce pozostaje tajemnicą. Należy jednak zakładać, że będzie względnie tanio. Mimo nazwy nic w tej specyfikacji nie jest "Pro", a na rynku dostępne są od dawna identyczne monitory.

