PlayStation 5? A może Nintendo Switch? Na pewno nie dla Rosjan

PlayStation i Nintendo to kolejne, wielkie firmy technologiczne, które zawieszają swoją działalność w Rosji.

PlayStation oraz Nintendo to następne firmy, które postanowił zawiesić swoją działalność w Rosji w odpowiedzi na barbarzyński atak tego państwa na Ukrainę. To już kolejne sankcje, które uderzają w Rosjan.

PlayStation i Nintendo nie dla Rosji

PlayStation zapowiedziało, że nie tylko wstrzymuje wysyłkę konsol do kraju rządzonego przez Władimira Putina. Sankcje dotyczą też oprogramowania, czyli po prostu gier. Dodatkowo Sony zawiesza w Rosji działalność PlayStation Store, więc obywatele tego kraju nie będą w stanie kupić nowych produkcji, a być może nawet grać w te z trybami online.

Jednak na PlayStation sankcje się nie kończą. Rzecznik Nintendo również przyznał, że firma do odwołania zawiesza swoją działalność w Rosji. W tym przypadku nie znamy szczegółów. Natomiast japońska firma przyznała, że akceptowanie płatności w rublach i tak jest w tym momencie niemożliwa, dlatego Nintendo eShop nie działa w Rosji już od 4 marca.

Zastanawia mnie, jak teraz wygląda życie wszystkich tych Rosjan, którzy popierają atak na Ukrainę. Co muszą sobie myśleć, gdy kolejne państwa i firmy nakładają na nich sankcje? Jak to jest, siedzieć we własnym domu z włączonym telewizorem z putinowską propagandą bez dostępu do wielu produktów czy rozrywki, ale w (mylnym) przekonaniu, że ma się rację? Jeszcze trochę i patrzenie w ścianę stanie się dla nich ciekawym zajęciem.

Mam nadzieję, że chociaż część Rosjan, którzy do tej pory stali za Putinem, zastanowi się dwa razy i zda sobie sprawę, że coś jest nie tak. Ile można wierzyć, że to operacja specjalna, która ma za zadanie uchronić Ukrainę i Rosję przed nazistami, gdy cały świat pokazuje, że nie masz racji. Mam jednak wrażenie, że Rosjanie dali sobie wmówić, iż cały świat jest rządzony przez nazistów, którzy chcą zaatakować ich biedny, demokratyczny kraj... W takim wypadku obawiam się, że nie ma dla nich ratunku.

Źródło zdjęć: Sasa Dzambic Photography / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Gadgets360