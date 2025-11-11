PlayStation 5 radzi sobie dobrze. To poziom PS4

Na przestrzeni lat PlayStation 5 miało kilka problemów. Największe spowodowane były kryzysem na rynku chipów, przez co produkcja była mocno utrudniona i to w czasie ogromnego popytu, spowodowanego pandemią koronawirusa. Pomimo tego sprzedaż jest zadowalająca.

Sprzedaż PlayStation 5

Sony pochwaliło się najnowszymi wynikami sprzedaży PlayStation 5 za drugi kwartał 2025 roku. Chociaż sprzedaż to trochę stwierdzenie na wyrost, ponieważ Japończycy podają liczbę konsol, które trafiły na rynek.

Jak prezentują się wyniki? To już 84,2 mln egzemplarzy PlayStation 5. Oznacza to, że w drugim kwartale daje to w sumie 3,9 mln konsol, czyli minimalnie więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku (3,8 mln). W porównaniu do PS4, chociaż początku były trudne, sprzedaż prezentuje się niemal identycznie.

W drugim kwartale 2025 roku sprzedano też 80,3 mln gier. To lekki wzrost, bo rok temu było ich 77,7 mln. Z tego 6,3 mln to produkcje first-party. Główna w tym zasługa Ghost of Yotei, które znalazło 3,3 mln nabywców.