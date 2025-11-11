Sprzęt

PlayStation 5 radzi sobie dobrze. To poziom PS4

Sony pochwaliło się najnowszymi wynikami sprzedaży konsoli PlayStation 5 oraz gry Ghost of Yotei. Jest dobrze.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 19:06
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PlayStation 5 radzi sobie dobrze. To poziom PS4

Na przestrzeni lat PlayStation 5 miało kilka problemów. Największe spowodowane były kryzysem na rynku chipów, przez co produkcja była mocno utrudniona i to w czasie ogromnego popytu, spowodowanego pandemią koronawirusa. Pomimo tego sprzedaż jest zadowalająca.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sprzedaż PlayStation 5

Sony pochwaliło się najnowszymi wynikami sprzedaży PlayStation 5 za drugi kwartał 2025 roku. Chociaż sprzedaż to trochę stwierdzenie na wyrost, ponieważ Japończycy podają liczbę konsol, które trafiły na rynek.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Edition + FC26 (klucz aktywacyjny) + Kontroler SONY DualSense Kobaltowy błękit
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Edition + FC26 (klucz aktywacyjny) + Kontroler SONY DualSense Kobaltowy błękit
0 zł
2496.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2496.99 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Edition 825GB E-chassis
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Edition 825GB E-chassis
0 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199.99 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Edition + FC26 (klucz aktywacyjny) + Kontroler SONY DualSense Biały
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Edition + FC26 (klucz aktywacyjny) + Kontroler SONY DualSense Biały
0 zł
2534.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 2534.98 zł
Advertisement

Jak prezentują się wyniki? To już 84,2 mln egzemplarzy PlayStation 5. Oznacza to, że w drugim kwartale daje to w sumie 3,9 mln konsol, czyli minimalnie więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku (3,8 mln). W porównaniu do PS4, chociaż początku były trudne, sprzedaż prezentuje się niemal identycznie.

W drugim kwartale 2025 roku sprzedano też 80,3 mln gier. To lekki wzrost, bo rok temu było ich 77,7 mln. Z tego 6,3 mln to produkcje first-party. Główna w tym zasługa Ghost of Yotei, które znalazło 3,3 mln nabywców. 

Aktualnie miesięczna liczba aktywnych użytkowników PlayStation Network plasuje się na poziomie 119 mln. To wzrost o 3 mln rok do roku.

Image
telepolis
PlayStation Sony PlayStation 5 PS5 PlayStation 5 sprzedaż PlayStation 5 dane sprzedaży
Zródła zdjęć: Joeri Mostmans / Shutterstock.com
Źródła tekstu: wccftech