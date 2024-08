Tak ma wyglądać PlayStation 5 Pro. Wyciekł projekt

Jeśli ostatnie plotki są prawdziwe, to pod koniec września Sony zorganizuje konferencję State of Play, na którym zaprezentowana zostanie konsola PlayStation 5 Pro. Ta nie zadebiutuje od razy, bo do sklepów ma trafić w listopadzie, ale i tak będzie to duże wydarzenie. Tymczasem teraz dowiedzieliśmy się, jak PS5 Pro ma wyglądać.

Do zdjęć PlayStation 5 Pro dotarł serwis Dealabs, ale ze względu na prawa autorskie nie mogą go pokazywać. Dlatego też stworzyli własną grafikę, która ma prezentować design konsoli. Ta nie różni się znacząco od zwykłego modelu. Najważniejsza różnica to coś w rodzaju trzech pasków na boku obudowy. To właśnie ma odróżniać model Pro od wydanego niedawno Slim.

Pozostały wygląd nie różni się znacząco od zwykłego PlayStation 5. Nadal mamy tutaj dwa porty USB-C i przycisk zasilania na froncie obudowy. Natomiast z tyłu znajdują się dwa złącza USB oraz po jednym LAN i HDMI. Oczywiście nie brakuje też portu zasilania. Tak samo, jak w wersji Slim.

billbil-kun: name of the next PS5 model is indeed "PlayStation 5 Pro"



-A sketch illustration of the console based on the final design is provided



-Does not know if there is an edition with a disc drive



-Same DualSense controller



-Expects announcement in first half of… pic.twitter.com/2n4BtlnQZl