PlayStation 5 Pro już we wrześniu? Cena będzie wysoka

Wielkimi krokami zbliża się premiera PlayStation 5 Pro. Najnowsze plotki sugerują, że konsola zostanie zaprezentowana już we wrześniu w cenie 600 dolarów.

Niemal pewne jest, że jeszcze w tym roku Sony zaprezentuje nowy wariant PS5. Mowa oczywiście o PlayStation 5 Pro, na temat którego plotki krążą od wielu miesięcy. W trakcie Gamescom 2024 kilku deweloperów otwarcie przyznało, że konsola powstaje i czekają ze swoimi grami na premierę urządzenia. Teraz swoje trzy grosze dorzucił doskonale znany w branży dziennikarz Jeff Grubb.

Premiera PlayStation 5 Pro

Jeff Grubb ujawnił, że według jego informacji PlayStation 5 Pro zostanie zaprezentowane jeszcze we wrześniu tego roku. Specjalna konferencja State of Play ma zostać zaplanowana przed końcem przyszłego miesiąca i to prawdopodobnie na niej Sony pokaże nowy wariant swojej konsoli. Nie oznacza to od razu sklepowej premiery. Na tę będziemy musieli zapewne poczekać do listopada.

Dziennikarz ujawnił też, ile może kosztować PS5 w wersji Pro. Konsola ma być droższa od wersji Slim z napędem optycznym o około 100 dolarów. Oznaczałoby to cenę 600 dolarów, co według aktualnego kursu daje około 2300 zł. Oczywiście do tego musimy dodać 23 proc. podatku VAT, co daje sumę około 2830 zł. Zatem możemy się spodziewać, że w Polsce za PS5 Pro zapłacimy około 2999 zł. Grubb nie wyklucza, że konsola może kosztować nawet 700 dolarów, ale wydaje się to mało prawdopodobne.

PlayStation 5 Pro ma zaoferować o około 10 proc. wyżej taktowany procesor w porównaniu ze standardową wersją. Jednak największą różnicę mają przynieść usprawnienia GPU, dzięki czemu układ graficzny ma być aż o 45 proc. wydajniejszy. Szybsze będą też pamięci, bowiem ich przepustowość wzrośnie z 448 do 576 GB/s. Do tego dochodzą jeszcze nowe rozwiązania, jak technika skalowania obrazu PlayStation Spectral Super Resolution.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: TechSpot