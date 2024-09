PlayStation 5 Pro nie dla Polaka? Cena wyrwie Cię z butów

PlayStation 5 Pro zadebiutuje już za kilka tygodni. Mamy oficjalne rendery i znamy ceny.

Niektórzy złośliwcy powiedzą, że aktualna generacja konsol jeszcze się na dobre nie rozpoczęła. Trudno nie przyznać im trochę racji, biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu zapowiadane są gry na PlayStation 4 oraz Xbox One i nic nie wskazuje na to, by starsze platformy miały szybko wymrzeć. Trzeba jednak spojrzeć prawdzie w oczy - od premiery PlayStation 5 minęły już cztery lata. Dla wielu osób to wystarczający argument, by domagać się odświeżonej wersji sprzętu.

PlayStation 5 Pro - znamy cenę i datę premiery

I wygląda na to, że już niebawem taką dostaniemy. Nadchodząca premiera PlayStation 5 Pro wydaje się bardziej niż pewna, a do sieci trafia coraz więcej informacji na temat nowej konsoli.

Dee Batch, użytkownik serwisu X, opublikował zdjęcie nadchodzącego sprzętu Japończyków wraz z informacją o cenie. Według jego źródeł nowa wersja konsoli ma się mieścić w przedziale 600-650 dolarów. Po uwzględnieniu podatków powinno się to przełożyć na ok. 3100 zł w polskich sklepach.

PS5 Pro Price and Release Info from a good source I have. Hearing $600-650 USD Price points coming out the week of Black Friday, Nov 25-29 release date. pic.twitter.com/Wg1tpJGa0b — Dee Batch (@Dee_Batch) September 4, 2024



Dla porównania, za podstawowy wariant PlayStation 5 w wersji z napędem trzeba w USA zapłacić 499 dolarów. To oznacza, że nowy wariant będzie droższy o 100-150 dolarów.

Dodatkowo wiemy nareszcie, kiedy nowa konsola ma zadebiutować. Jeśli informacje Dee Batcha się potwierdzą, PlayStation 5 Pro trafi do sklepów między 25 i 29 września 2024, czyli w sam raz na Black Friday.

Zobacz: Sony ogłasza wrześniowe hity w PlayStation Plus

Zobacz: Sony ma problem. Chodzi o PlayStation 5

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, X (@Dee_Batch)

Źródło tekstu: X (@Dee_Batch)