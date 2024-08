Sony ogłasza wrześniowe hity w PlayStation Plus

Poznaliśmy listę gier, do których dostęp będzie w przyszłym miesiącu możliwy w ramach subskrypcji PlayStation Plus.

Sony Interactive Entertainment ogłosiło nową ofertę w PlayStation Plus na wrzesień. Posiadacze aktywnej subskrypcji będą mogli pobrać na swoje konsole PlayStation 5 i PlayStation 4 następujące trzy tytuły: Quidditch Champions, MLB The Show 24 oraz Little Nightmares II. Gry będą dostępne od 3 do 30 września 2024 roku.

Quidditch Champions

“Quidditch Champions” to najnowsza gra sportowa osadzona w magicznym świecie quidditcha. Gracze będą mogli wcielić się w jedną z czterech klasycznych pozycji: ścigającego, szukającego, obrońcę lub pałkarza, każda z unikalnymi umiejętnościami. Gra oferuje tryb kariery, w którym gracze mogą przejść od amatorskich rozgrywek do mistrzostw świata, a także tryb kooperacyjny online dla drużyn do trzech osób oraz emocjonujące mecze PvP.

MLB The Show 24

“MLB The Show 24” to najnowsza odsłona popularnej serii gier baseballowych. Gracze będą mogli rozpocząć swoją karierę w niższych ligach i dążyć do zdobycia mistrzostwa World Series. Gra oferuje realistyczne symulacje i możliwość spotkania legendarnych postaci ze świata baseballu, co sprawia, że każdy mecz jest pełen emocji.

Little Nightmares II

“Little Nightmares II” to mroczna platformowa przygodówka, w której gracze wcielają się w chłopca o imieniu Mono. Wraz z Six, bohaterką z pierwszej części gry, muszą odkryć tajemnice złowrogiej Wieży Sygnałowej i stawić czoła przerażającym wrogom oraz trudnym zagadkom. Gra oferuje atmosferę pełną napięcia, gdzie każda decyzja może przesądzić o przetrwaniu bohaterów.

Źródło zdjęć: Miguel Lagoa / Shutterstock.com, Sony

Źródło tekstu: Sony