PlayStation ma nową aplikację na komputery. Sporo zmienia

Sony wydało nową aplikację na komputery. Przyda się ona wszystkim tym, którzy korzystają z kontrolerów DualSense.

PlayStation coraz śmielej poczyna sobie w świecie komputerów. Japońska marka przestała już być kojarzona tylko z konsolami. Wiele gier Sony trafia dzisiaj też na PC-ty. Podobnie jest z licznymi usługami i akcesoriami. Na przykład kontroler DualSense doskonale współpracuje dzisiaj z Windowsem, a nowa aplikacja dodatkowo ułatwia jego konfigurację.

Aplikacja PlayStation Accessories

Nowa aplikacja na komputery to PlayStation Accessories. Na razie pozwala ona na skonfigurowanie na PC pada DualSense. W praktyce oznacza to między innymi możliwość dostosowania przycisków, intensywności wibracji haptycznych, martwych stref triggerów, a także sprawdzenia czułości analogowych drążków. Do tej pory te opcje były dostępne tylko na PlayStation 5.

Starting today PC gamers can unleash the full customizable power of the DualSense Edge controller directly on their computer.



With the PlayStation Accessories app, customize the controller’s settings and update its firmware directly from your Windows PC: https://t.co/QoPFGu8qC7 pic.twitter.com/FQHNkkfbSf — PlayStation (@PlayStation) August 27, 2024

To jednak nie wszystko. Za pomocą aplikacji PlayStation Accessories można też z poziomu komputera zaktualizować oprogramowanie kontrolera DualSense. Wcześniej nie było to możliwe i za każdy razem trzeba było podłączać go do konsoli. Na ten moment brakuje tylko obsługi wibracji haptycznych na komputerach przy połączeniu Bluetooth, ponieważ działają one tylko przy komunikacji przewodowej.

To pokazuje, że Sony coraz poważniej podchodzi do tematu komputerów.

