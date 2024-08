Sony ma problem. Chodzi o PlayStation 5

Sony wygrało tę generację konsol. PlayStation 5 sprzedaje się dużo lepiej niż Xbox Series X/S. Jednak pomimo tego Japończycy mają problem.

Sony opublikowało najnowszy raport finansowy, który obejmuje okres od początku kwietnia do końca czerwca 2024 roku. Dział odpowiedzialny za gry zanotował znaczący wzrost przychodów. Udało się to zrobić pomimo spadającej sprzedaży PlayStation 5.

Sprzedaż PlayStation 5

W drugim kwartale 2024 roku na całym świecie zakupiono 2,4 mln egzemplarzy PlayStation 5. Oznacza to, że konsola dobiła do wyniku 67,1 mln. Całkiem nieźle? No nie do końca. Po pierwsze, sprzedaż w analogicznym okresie rok wcześniej była lepsza, i wynosiła 3,3 mln. Po drugie, w identycznym czasie od premiery PlayStation 4 mogło pochwalić się lepszymi wynikami. A to jednak problem.

Pomimo tego Japończycy mają powodu do zadowolenia. Przychody wzrosły rok do roku o 12 proc. W ciągu jednego kwartału gracze zakupili 53,6 mln egzemplarzy gier, z czego aż 80 proc. stanowiły produkcje w wersji cyfrowej. Wzrosła też miesięczna liczba subskrybentów usługi PlayStation Network ze 108 do 116 mln.

Być może już za chwilę Sony pokaże światu PlayStation 5 w wersji Pro. To może pozytywnie wpłynąć na sprzedaż. Jednak w mojej ocenie największym problemem konsol obecnej generacji są gry, a raczej ich brak. Jest mało tytułów ekskluzywnych, dla których mam ochotę włączać PS5. Bawiłem się rewelacyjnie przy God of War Ragnarok oraz Spider-Man 2, ale chciałbym więcej.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: Sony