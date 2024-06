Sony szykuje nową funkcję dla PlayStation 5. Gracze na to czekali

Sony podobno szykuje nową funkcję dla PlayStation 5, która powinna spodobać się graczom, szczególnie tym starszej daty.

Starsi gracze, sam się do nich zaliczam, czasami mają ochotę zagrać w produkcje sprzed kilkunastu lat, w których bawili się w młodszym wieku. Najczęściej pamiętamy je dużo lepiej, niż okazuje się w rzeczywistości, ale i tak powrót do przeszłości czasami jest miłym urozmaiceniem. Wkrótce PlayStation 5 może na to pozwalać, już tak oficjalnie.

Gry z PlayStation 3 na PlayStation 5

Shpeshal Nick z podcastu XboxEra przekazał, że według jego źródeł Sony pracuje nad nową funkcją dla PlayStation 5. Chodzi o wsteczną kompatybilność z grami na PlayStation 3. Tym samym konsola pozwoliłaby oficjalnie odpalać gry, które wyszły kilkanaście lat temu. Dzisiaj też jest to możliwe, ale nie w sposób natywny. Zamiast tego produkcje retro uruchamiane są w chmurze, co nie zawsze przekłada się na najlepsze wrażenia.

Jednocześnie Shpeshal Nick nie był w stanie ustalić, jakie gry będą wsteczne kompatybilne, ale niemal na pewno będą to przede wszystkim produkcje first-party, czyli stworzone bezpośrednio przez Sony. Dla Japończyków będzie to najłatwiejsze do ogarnięcia, bowiem nie będzie wymagało współpracy z firmami zewnętrznymi.

Otwartym pozostaje też pytanie, czy gry z PlayStation 3 otrzymają w związku z tym jakieś usprawnienia wizualne, np. obsługę wyższej rozdzielczości. Już samo to trochę poprawiłoby grafikę, która dzisiaj może trącić myszką, ale to nic dziwnego, mowa w końcu o tytułach, które były tworzone kilkanaście lat temu. Wiemy też, że gry z PS3, które będą dostępne na PS5, prawdopodobnie otrzymają osobną kategorię w oficjalny sklepie PlayStation.

Zobacz: Chcesz tworzyć gry? W Polsce oznacza to nagie zabawy z szefem

Zobacz: Amazon z nową usługą w Polsce. Będzie hit?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Matthew Nichols1 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech