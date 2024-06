Nowa generacja konsol ze zmianą, która nie wszystkim się spodoba

Czy nam się to podoba, czy nie, tradycyjne wydania pudełkowe gier odchodzą do lamusa. Nowa generacja konsol ma to odzwierciedlać.

Wiem, że wciąż są fani fizycznych, pudełkowych wydań gier. Niestety, jesteście w zdecydowanej mniejszości. Już w 2023 roku gry cyfrowe odpowiadały aż za 95 proc. przychodów branży, a pudełkowe tylko za 5 proc. (według danych GamesIndustry.biz).

Szczególną dominację widać na komputerach, gdzie liczby to odpowiednio 99 i 1 proc. na korzyść cyfry. Chociaż na konsolach wygląda to trochę lepiej dla fizycznych wydań, bowiem odpowiadają one za 17 proc. przychodów, to czy tego chcemy, czy nie, pudełka odchodzą do lamusa. Nowa generacja konsol ma brać to pod uwagę.

Konsole tylko w wersji cyfrowej?

Mat Piscatella, który jest ekspertem ds. rynku konsol, przewiduje, że już kolejna generacja Xboxa będzie całkowicie cyfrowa. Microsoft ma zrezygnować z konsol w wersji z napędem optycznym. Powód jest oczywisty i przedstawiłem go w pierwszych akapitach tekstu. Dzisiaj mało kto korzysta z gier w wersji pudełkowej.

Zresztą zmianę podejścia Microsoftu już widać. Coraz więcej gier wydawanych jest tylko w wersji cyfrowej, jak np. Senua's Hellblade II. Gry nie kupicie w wersji pudełkowej. Poza tym niedawne zwolnienia w Xboxie w dużej mierze dotknęły dział, który odpowiadał właśnie za fizyczne wydania gier. W Redmond uznano, że nie są oni już potrzebni.

Co ciekawe, Piscatella uważa, że PlayStation i Nintendo nie będą aż tak odważne. Jego zdaniem Sony będzie potrzebować jedną generację konsol więcej, aby całkowicie zrezygnować z gier pudełkowych. W przypadku twórców Pokemonów i Mario przewiduje, że potrwa to jeszcze dłużej i oni będą potrzebować aż dwóch dodatkowych generacji.

Źródło zdjęć: SJBright / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech