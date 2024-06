Ten sprzęt PlayStation to niewypał. Japończycy tną koszty

Chociaż PlayStation 5 radzi sobie dobrze, to nie każdy sprzęt Japończyków okazał się sukcesem. O PlayStation VR2 można mówić w kategorii niewypału.

PlayStation VR2 to w ogólnym rozrachunku dobre i udane gogle wirtualnej rzeczywistości. Patrząc na możliwości i cenę, jest to jeden z ciekawszych sprzętów w swojej kategorii. Jednak sami użytkownicy nie podzielają do końca tej opinii. PlayStation VR2 sprzedaje się słabo, a Sony tnie koszty.

PlayStation VR2 to niewypał

Od jakiegoś czasu docierają do nas informacje, z których wynika, że PlayStation VR2 nie sprzedaje się najlepiej. Urządzenie podobno nie spełniło oczekiwań Japończyków i to pomimo ponad 200 dostępnych gier, w tym Gran Turismo 7, Resident Evil Village czy Resident Evil 4 Remake. Jest tak źle, że Sony tnie koszty.

Z najnowszych wieści wynika, że Sony tnie fundusze na produkcje gier VR. W tym momencie Japończycy mają pracować tylko nad dwoma tytułami, dedykowanymi goglom wirtualnej rzeczywistości. Jednak biorąc pod uwagę stan całej branży i ogromne zwolnienia w ostatnich miesiącach, nie można mieć pewności, że i one ostatecznie powstaną.

Zresztą ostatnie miesiące doskonale pokazują, że Sony chyba już postawiło krzyżyk na swoich goglach. W zeszłym roku firma zaprezentowała tylko 3 nowe gry VR i od tamtego czasu nie zapowiedziała nic nowego. Jednocześnie zamknięto studio First Contact Entertainment odpowiedzialne za Firewall Ultra, a także londyński oddział, który stworzył Blood & Truth, czyli kolejny tytuł VR.

