Spryciarz sprzedał devkit PlayStation 5 jako maszynę do pizzy

Devkity to wczesne wersje konsol, które zawierają dodatkowe narzędzia, przydatne przy produkcji gier. Zazwyczaj są ściśle kontrolowane, więc sprzedane maszyny nie jest łatwe. Gdyby Sony się o tym dowiedziało, to dane studio prawdopodobnie zostałoby zbanowane przez Japończyków, i tym samym nie mogło liczyć na kolejne urządzenia. Jednak pewien spryciarz znalazł na to sposób.

Jeden z devkitów PlayStation 5 został sprzedany jako maszyna do wypiekania pizzy. Urządzenie ma dość specyficzny kształt, dzięki któremu na środku obudowy idealnie mieści się trójkącik tej włoskiej potrawy. Sprzedający wykazał się szczególną pomysłowością, bo do sprzętu dorzucił szpatułkę z logo PlayStation.

Taka wersja devkitu została sprzedana za równowartość około 6,5 tys. euro, czyli (według aktualnego kursu) około 27,8 tys. zł. Całkiem niezła kwota jak na urządzenie, które w każdym momencie może przestać działać. Wystarczy wykrycie, że nie jest używane zgodnie z przeznaczeniem.

Someone sold a PS5 Dev kit as an "PlayStation Pizza kit" and it worked.. it was sold for 6K



High likely to avoid being delisted from Sony from selling his development kit pic.twitter.com/UZMatNEvoC