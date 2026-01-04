Pierwsze telewizory z Dolby Vision 2. Na tym innowacje się nie kończą

Dalsza część tekstu pod wideo

Hisense ma ambitne plany na 2026 rok

Hisense wchodzi w 2026 rok z mocnym przytupem, jednocześnie utrzymując ceny znacznie niższe niż u konkurencji. Po zeszłorocznym debiucie RGB LED – rozwijanym równolegle z Samsungiem – marka przenosi tę technologię z segmentu gigantycznych, drogich ekranów do modeli, które realnie mieszczą się w większości salonów (i budżetów domowych).

Seria UR9S i UR8S trafi na rynek w rozmiarach od 55 do 100 cali, w nowej, smukłej obudowie o grubości zaledwie 45 mm, stylistycznie zbliżonej do tegorocznych konstrukcji Sony i Samsunga.

Zastosowane podświetlenie RGB miniLED pozwala pokryć szerszą część przestrzeni barw BT.2020, co jest fundamentem współczesnych formatów HDR. Precyzyjniejsze sterowanie strefami poprawia kontrolę światła, a całość obsługuje nowy procesor obrazu Hi-View AI Engine RGB. Największym skokiem generacyjnym jest jednak przejście na odświeżanie 180 Hz – to realny przełom, bo tak wysoka częstotliwość w telewizorach LCD była dotąd praktycznie nieosiągalna. Dla graczy PC oznacza to mniejsze smużenie, lepszą czytelność ruchu i przewagę w dynamicznych grach. Przy 1080p panele potrafią przekroczyć nawet 300 Hz, choć konsole nadal ograniczają się do 4K 120 Hz. Hisense poprawiło też powłokę antyrefleksyjną, dzięki czemu odbicia światła będą mniej uciążliwe.

Równolegle marka jako pierwsza na świecie wprowadzi telewizory zgodne z Dolby Vision 2, dzięki współpracy z Dolby i MediaTekiem nad chipsetem Pentonic 800. To potencjalnie duży przełom – nowa wersja formatu ma umożliwić bardziej precyzyjne mapowanie jasności, szerszą dynamikę i lepsze wykorzystanie metadanych scenicznych. Pełnię możliwości zobaczymy jednak dopiero po aktualizacji oprogramowania i premierze pierwszych filmów masterowanych w DV2.

Konkurenci nie śpią – LG i Samsung pokazali już własne panele RGB LED (pod nazwą "micro RGB"), a TCL i Sony mają dołączyć w najbliższych tygodniach. Rywalizacja w segmencie premium LCD wyraźnie przyspiesza.

Hisense zaprezentowało również tańsze serie na 2026 rok. Modele U7S Pro, U7SE i E8S oferują miniLED z odświeżaniem 144–165 Hz, a jeszcze bardziej budżetowe E7S Pro, E7S, A7S i A6S korzystają z klasycznego podświetlenia direct LED. Wersje z dopiskiem "S" zastępują ubiegłoroczne "Q". U7S Pro będzie najtańszym telewizorem obsługującym Dolby Vision 2, a część modeli otrzymała dźwięk strojony przez Devialet. Hisense celuje tu w średnią półkę, licząc na odebranie udziałów Samsungowi.

W wyższych seriach znajdziemy cztery porty HDMI 2.1, choć UR9S wymienia jeden z nich na USB-C z DisplayPortem i zasilaniem. W Europie wszystkie telewizory działają na platformie Vidaa, oferującej kluczowe aplikacje i AirPlay, podczas gdy w USA pojawi się Google TV. Miracast jest wspierany, natomiast Google Cast – nie.