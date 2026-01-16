75-calowy telewizor z funkcją Ambilight kupisz dziś 600 zł taniej

Zacznijmy od najważniejszego: od ekranu. Jest to 75-calowa matryca QLED, która oferuje niezwykle szeroki paletę barw. Wbudowany procesor graficzny jest w stanie podbijać rozdzielczość obrazu niższej rozdzielczości do natywnie oferowanej przez ten ekran, więc nawet starsze produkcje filmowe zyskują, kiedy są na nim wyświetlane. Nie zabrakło także HDR. Dodatkowo oferuje on odświeżanie do 144 Hz, co przypadnie do gustu graczom. A dzięki czterem portom HDMI 2.1 ci bez problemu podłączą do niego wszystkie swoje konsole i to łącznie z PC-tem.