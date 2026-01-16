Sprzęt

75-calowy telewizor z funkcją Ambilight kupisz dziś 600 zł taniej

Philips 75PUS9010 to 75-calowy telewizor, którego potencjał docenią nie tylko miłośnicy filmów i seriali, ale także gracze. A dzięki funkcji Ambilight kolory z niego wyleją się na ścianę.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:45
Zacznijmy od najważniejszego: od ekranu. Jest to 75-calowa matryca QLED, która oferuje niezwykle szeroki paletę barw. Wbudowany procesor graficzny jest w stanie podbijać rozdzielczość obrazu niższej rozdzielczości do natywnie oferowanej przez ten ekran, więc nawet starsze produkcje filmowe zyskują, kiedy są na nim wyświetlane. Nie zabrakło także HDR. Dodatkowo oferuje on odświeżanie do 144 Hz, co przypadnie do gustu graczom. A dzięki czterem portom HDMI 2.1 ci bez problemu podłączą do niego wszystkie swoje konsole i to łącznie z PC-tem.

Philips 75PUS9010 Obraz wylewa się aż za ekran

Philips 75PUS9010

Nie zabrakło rzecz jasna smartTV i dostępu do najpopularniejszych serwisów VOD, w tym YouTube. Dodatkowo telewizor ten oferuje nagłośnienie w systemie 2.1 o łącznej mocy do 50 W. Tym samym dodatkowe nagłośnienie jest opcjonalne. A to wszystko za 3999 zł

Reklama
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

philips telewizory Philips 75PUS9010
Zródła zdjęć: Philips