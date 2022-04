Patriot Viper Venom to nowe, bardzo wydajne pamięci RAM DDR5 z RGB LED

Amerykanie prezentują nowe, wydajne pamięci RAM. Moduły Patriot Viper Venom DDR5 zadowolą zarówno zwolenników, jak i przeciwników podświetlenia RGB LED.

W komputerach i laptopach większości użytkowników domowych nadal dominują pamięci RAM typu DDR4, a i znajdą się posiadacze starszych DDR3. Najnowszym standardem są jednak moduły DDR5, które pod domowe strzechy zawitały w listopadzie 2021 roku. To właśnie wtedy na rynku zadebiutowały procesory Intel Alder Lake-S oraz dedykowane płyty główne zdolne do ich obsługi.

Patriot Viper Venom DDR5 kuszą dożywotnią gwarancją

Pamięci DDR5 oferują wyższe zegary, a więc i większą wydajność. Jakby tego było było mało to pracują przy niższym napięciu co przekłada się na mniejszy pobór mocy. To zaś skutkuje niższymi temperaturami pod obciążeniem oraz - w przypadku urządzeń mobilnych - dłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu.

Amerykańska firma Patriot postanowiła rozszerzyć swoją ofertę pamięci RAM o serię Viper Venom DDR5 w wersjach z i bez podświetlenia RGB LED. Do wyboru będą modele z efektywnym taktowaniem od 5200 do 6200 MHz. Dysponują one dość wysokimi opóźnieniami bazowymi na poziomie CL 40-40-40-77, ale zmniejszają się one w profilach Intel XMP nawet do CL 36-36-36-68.

Najwolniejszy model 5200 MT/s pracuje z napięciem zaledwie 1,2 V, pozostałe to 1,25 V, a największe wartości notuje najwydajniejszy wariant z 6200 MT/s, który wymaga napięcia wynoszącego aż 1,35 V.

Nowe moduły RAM trafiły już do pierwszych zagranicznych sklepów. Do wyboru są zestawy o pojemności 16 GB (2x 8 GB) lub 32 GB (2x 16 GB). Osoby celujące w najwydajniejsze pamięci Patriot Viper Venom DDR5 powinny przygotować około 350 dolarów za wersje bez kolorowego podświetlenia i 380 dolarów za wariant z RGB LED. Daje nam to około 1150 i 1684 złote. Mowa o dożywotniej gwarancji producenta.

Źródło zdjęć: Patriot

Źródło tekstu: oprac. własne