Małe, ale wytrzymałe! Czyli przenośne SSD od Samsunga

Potrzebujesz małej, ale pojemnej i wytrzymałej pamięci przenośnej? Samsung twierdzi, że ich najnowsze zewnętrzne nośniki SSD będą najlepszym wyborem!

Wpierw dyskietki, potem płyty CD i DVD, a teraz pendrive'y odchodzą do lamusa. Ich miejsce zajęły karty pamięci oraz dyski przenośne. W ostatnim przypadku na początku królowały HDD, ale teraz coraz częściej mowa o SSD. Technologia za nimi stojąca zdecydowanie potaniała, a są one znacznie wydajniejsze.

Samsung S7 Shield trafił już do polskich sklepów

Prócz wydajności nośniki półprzewodnikowe mają masę innych zalet. Mowa między innymi o małym rozmiarze oraz braku części ruchomych. A tym samym większej odporności na wstrząsy, upadki i warunki atmosferyczne. Samsung postanowił jednak podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej i zabezpieczył swoje najnowsze SSD przy pomocy specjalnej obudowy oraz opcjonalnego czytnika linii papilarnych.

Samsung T7 Shield to zewnętrzne nośniki SSD wielkości karty kredytowej. Mowa o wymiarach 88 x 89 x 13 milimetrów i wadze 98 gramów. Obudowa spełnia normy certyfikatu IP65, a więc sprzęt nadaje się do używania w terenie - jest pyłoszczelny i wodoodporny. Nie straszne mu też upadki z wysokości do 3 metrów.

Koreańskie nośniki półprzewodnikowe dostępne są w pojemnościach 1 lub 2 TB. Korzystają one z interfejsu USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), a więc oferują prędkości do 1050 MB/s dla odczytu i do 1000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Nie zabrakło też 256-bitowego szyfrowania sprzętowego AES.

Dla konsumentów wymagających większej ochrony danych do sprzedaży trafił również bliźniaczy model Samsung T7 Touch, który wyposażono dodatkowo w czytnik linii papilarnych.

Samsung S7 Shield dostępny jest już w polskich sklepach. Wyceniono go na około 829 złotych za wariant 1 TB lub około 1499 złotych za model 2 TB. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne - czarna, beżowa i niebieska. Nośniki objęte są 3-letnią gwarancją producenta. W zestawie dostajemy przewódy USB typu A i C.

Zobacz: Wielki test dysków SSD PCIe 4.0! Ranking na maj 2022

Zobacz: Samsung The Freestyle – tego jeszcze nie grali! Kosmiczny projektor

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: oprac. własne