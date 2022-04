TeamGroup ma wydajną i kolorową wodę dla Twojego procesora

Szukasz wydajnego chłodzenia procesora? TeamGroup przyszykował wydajne układy chłodzenia cieczą. Kuszą one podświetleniem ARGB LED i białą wersją kolorystyczną.

Zarówno AMD, jak i Intel oferują aktualnie procesory wyposażone w zatrzęsienie rdzeni i wątków. W segmencie konsumenckim prym wiodą tutaj czerwoni z modelem Ryzen 9 5950X, który posiada 16 rdzeni i 36 wątków. Całość sparowana z dość wysokim zegarem oferuje wysoką wydajność w grach i programach. Oznacza to niestety również duży pobór mocy i wysokie temperatury.

TeamGroup T-Force GD360E ARGB trafi do sklepów w maju

Coraz popularniejsze stają się więc coolery CPU od firm trzecich. Wiele osób nie boi się już sięgać po gotowe zestawy chłodzenia cieczą. Są one wydajne, proste w montażu i miłe dla oka. Na rynku więc przybywa różnych modeli All in One. Dzisiaj pochylimy się nad najnowszą propozycją prosto z Tajwanu, która dostępna będzie w bieli i czerni wraz z podświetleniem ARGB LED.

TeamGroup zapowiedział dzisiaj zestawy All in One w postaci modelu T-Force Siren GD360E ARGB. Są jednostki wyposażone w 360-milimetrową, aluminiową chłodnicę, gumowe węże o długości 400 milimetrów, aluminiowy blok z miedzianą stopką dla procesora oraz trzy wentylatory 120-milimetrowe.

Pompka ukryta została nie w bloku na CPU, a w radiatorze. Pracuje ona z prędkością do 4000 (±10%) obrotów na minutę przy wydajności do 850 ml/min i przy deklarowanej kulturze pracy do 22 dB(A). W przypadku wentylatorów mowa o zakresie od 600 do 2200 RPM przy wydajności od 25,6 do 94 CFM, ciśnieniu od 0,26 do 3,53 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy od 14,3 do 35,6 dB(A).

Zintegrowane podświetlenie ARGB LED kompatybilne jest z popularnymi systemami świecenia jak ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, BIOSTAR Vivid LED DJ, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 czy MSI Mystic Light.

Chłodzenia TeamGroup T-Force GD360E ARGB kompatybilne są z nowszymi i starszymi procesorami od Czerwonych i Niebieskich. Mowa więc o wsparciu gniazd Intel LGA 1700, 1200, 115x, 1366, 2011(-3) i 2066 oraz AMD AM5, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) i FM1.

Tajwańskie zestawy All in One mają pojawić się w sklepach pod koniec maja 2022. Sugerowane ceny ustalono na 130 dolarów za wariant czarny i 140 dolarów za białą wersję. Daję nam to równowartość około 575 i 619 złotych, a więc całkiem atrakcyjne kwoty. Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: TeamGroup

Źródło tekstu: oprac. własne